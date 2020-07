Chihuahuas, sin temporadas perdedoras desde fundación

Archivo / El Diario de El Paso

Desde que llegaron al beisbol de Triple-A en la Liga de la Costa del Pacífico en el 2014, los Chihuahuas de El Paso nunca han tenido una temporada perdedora y en cuatro de seis lograron calificar a los playoffs, con un título de liga en su poder.

En la corta historia del equipo paseño, los cuatro títulos de división los consiguieron de manera consecutiva en 2015, 2016, 2017 y 2018, los tres últimos bajo el mando del manager de origen mexicano Rod Barajas.

En 2016 y 2017 la novena canina ganó la serie de conferencia y así logró el boleto a la gran final de la Liga de la Costa del Pacífico (PCL). En 2016 lograron el título de la liga al vencer a Oklahoma City 3 juegos a 1 y de ahí avanzaron a la final nacional contra el campeón de la Liga Internacional, Scranton, que perdieron 3-1 en un solo partido.

Para el 2017, los Chihuahuas llegaron una vez más a la final de la PCL, que en esa ocasión perdieron con Memphis 3-2, luego de ir abajo 2-0 en la serie a ganar tres de cinco juegos.

En estas seis temporadas que han jugado los caninos en Triple-A, 59 jugadores defendieron los colores paseños antes de hacer su debut en la Gran Carpa y dos managers, Pat Murphy y Barajas, los dirigieron antes de ser nombrados managers interinos de los Padres de San Diego.

Desde que se abrieron las puertas del Southwest University Park en 2014, más de 3.3 millones de aficionados han asistido a los partidos de los Chihuahuas y el equipo ha ganado numerosos premios además de que es considerado un modelo de excelencia.

Entre los premios recibidos están el ‘Best New Ballpark’ (Mejor nuevo parque de pelota) de USA Today y ‘Ballpark of the Year’ (Parque de pelota del año) de DigitalBallParks.com. Más recientemente, en 2019, fueron nombrados ganadores del Premio John H. Johnson por la Liga de la Costa del Pacífico y ganaron el Premio a la Excelencia Continua de Ballpark Digest.

Estos premios se otorgan anualmente a una organización de las Liga Menores de Beisbol que mantiene un estándar de excelencia, crea una atmósfera de diversión, entretenimiento familiar asequible y sirve como un gran socio comunitario.