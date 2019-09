Chihuahuas innovan en el beisbol

Por segunda ocasión en este año, los Chihuahuas de El Paso son anfitriones de un evento del beisbol de las Ligas Menores, el Encuentro y la Feria de Innovadores del Beisbol de las Ligas Menores (Minor League Baseball Innovators Summit), que comenzó el lunes y termina este jueves 26 de septiembre.

El evento se llevará a cabo en diferentes sedes, como el Armed Services YMCA of El Paso, El Paso Convention Center and Performing Arts Center, el teatro Abraham Chávez, el Centro de Convenciones Judson F. Williams y el Southwest University Park, la casa de los Chihuahuas y de Locomotive FC.

“El Encuentro de Innovadores del beisbol de Ligas Menores es una proclamación oficial y una descripción precisa de que nuestros 160 equipos son todos líderes de la industria en creatividad, inclusión y talento para el espectáculo”, dijo el presidente y CEO de la MiLB, Pat O’Conner.

“En pocas palabras, no hay nada de menor en Minor League Baseball, y este evento lo demuestra”.

La cumbre reunirá a más de 500 ejecutivos de MiLB de casi todos los equipos de ligas menores, expositores de ferias comerciales y socios de eventos de todo el país en el centro de El Paso para cuatro días de talleres de la industria, seminarios, y compartir ideas de sus mejores prácticas que culminarán en un evento y presentación de premios en el Southwest University Park.

Alan Ledford, presidente de MountainStar Sports Group y de los Chihuahuas dijo que “parte de la visión para el Southwest University Park es la de servir como catalizador para el desarrollo económico y eso significa mejorar la calidad de vida de la región. Tenemos el honor de recibir nuevamente a cientos de ejecutivos y vendedores de todo el país en El Paso. Esto representa otra oportunidad para mostrar nuestra hospitalidad inigualable y las grandes cosas que suceden en nuestra comunidad y en el centro de la ciudad”.

Iniciado como el Seminario promocional de El Paso en 1976 por Jim Paul, expropietario de los Diablos de El Paso, el encuentro reunió a líderes de la industria para discutir los desafíos que enfrenta el negocio y explorar formas innovadoras de brindar a los aficionados del beisbol las mejores experiencias cuando asisten a un juego de este deporte.