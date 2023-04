Chihuahuas dividen serie con Sacramento

Ciudad Juárez.- El pitcher colombiano Julio Teherán lanzó pelota de cinco hits en seis entradas completas, al tiempo que los Chihuahuas atacaron temprano en el partido, y este domingo derrotaron 8-2 a los River Cats de Sacramento para terminar con la serie empatada a tres triunfos por bando en el Sutter Health Park.

Teherán permitió solamente una carrera, que llegó en un palo de vuelta entera de Riva en el tercer rollo, además de regalar dos bases, recetar ocho ponches y sumar su primer triunfo del año.

El dominicano Fernando Tatis Jr., que cubrió la parcela derecha, terminó con un imparable en cuatro turnos, una carrera anotada y dos bases por bola.

La novena paseña sumó tres carreras en la parte alta de la primera entrada. Un doble productor de Tim Lopes empujó a Tatis y Matthew Batten al home, después Pedro Severino pegó una línea de hit al jardín derecho y mandó a Lopes a la registradora.

Los Chihuahuas volvieron a hacer daño en el segundo inning con un sencillo productor de Taylor Kohlwey para el 4-0. Y en el tercer episodio Alfonso Rivas mandó a doña blanca al otro lado de la barda, llevándose a Pedro Severino por delante, para darle a los caninos una ventaja cómoda de 6-0.

Los River Cats respondieron tibiamente en la parte baja de la quinta entrada con un palo solitario de vuelta entera de Armando Álvarez, su primero del año, pero los Chihuahuas sumaron dos carreras más en la sexta para ampliar la ventaja a siete de diferencia.

Sacramento quiso reaccionar en el noveno rollo al colocar hombres en las esquinas sin out, pero Armando Álvarez pegó rola al cuadro pintadita para el doble play, en bola ocupada anotó Will Wilson, pero enseguida Shane Matheny se ponchó sin tirarle para que se decretara el out 27.

Este martes, los Chihuahuas de El Paso regresan a su hogar, el Southwest University Park, para enfrentar en serie de seis juegos a los Isótopos de Albuquerque. Los paseños tendrán en sus filas a Fernando Tatis antes de que regrese a las Grandes Ligas.