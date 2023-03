Chihuahuas de El Paso regresan al diamante

Con un nuevo manager en la figura de Phillip Wellman, los Chihuahuas de El Paso debutan esta noche en la temporada 2023 de la Liga de la Costa del Pacífico, que para ellos representa el décimo año en el beisbol de ligas menores.

El primer lanzamiento del partido inaugural está programado para las 7:05 pm en el diamante del Southwest University Park y el primer rival son los Vaqueros Espaciales de Sugar Land, ante quienes sostendrán una serie de tres encuentros.

La novena paseña se presenta como campeona de la División Este de la Liga de la Costa del Pacífico del 2022, con lo que suman cinco títulos divisionales desde la franquicia llegó a este beisbol en el 2014, tomando en cuenta que en el 2020 la temporada se canceló.

Wellman, con una larga trayectoria en el beisbol profesional, dirigirá por primera vez en un nivel superior al de Doble-A. En esta nueva aventura, el nuevo manager de los caninos tendrá bajo su cargo a muchos jugadores conocidos, a quienes dirigió en San Antonio Missions, la sucursal de Doble-A de los Padres de San Diego.

“Si no me emociono, estoy ansioso y nervioso por el Día Inaugural y no siento escalofríos durante el himno nacional, es hora de que me vaya a casa”, dijo el miércoles Wellman, en el día de medios. “Todavía siento lo mismo. Una vez que estemos en el campo, se sentirá bien. Si podemos entrar en una rutina los próximos días, se sentirá bien”.

Un tema candente de conversación el miércoles fue el status de la superestrella de los Padres, Fernando Tatis Jr., quien aún cumple una suspensión de 80 juegos desde la temporada pasada por uso de sustancias prohibidas, que mejoran el rendimiento.

Tatis es elegible para regresar a los Padres el 20 de abril; el San Diego Union-Tribune informó que Tatis comenzaría una asignación de rehabilitación de 15 días con los Chihuahuas el 4 de abril mientras el equipo está en Sacramento para una serie de seis juegos.