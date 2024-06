Chihuahua repite campeonato en raquetbol de Juegos Conade

En lo más alto del pódium lució la delegación chihuahuense de raquetbol, al coronarse cómo campeones nacionales de la especialidad al lograr 22 medallas en total para el estado; 10 de oro, 5 de plata y 7 medallas más de bronce, en los Juegos Nacionales Conade 2024.

Una gran competencia fue para los raquetbolistas chihuahuenses, en una jornada extenuante, llena de triunfos, en la que celebraron las medallas de oro en Singles de Michelle Gómez (Sub 12), Danna Portillo (Sub 14), Miranda Barraza (Sub 16), Yanna Salazar (Sub 21) y Sebastián Hernández (Sub 21).

En la modalidad de Dobles, las medallas de oro para Chihuahua fueron conseguidas por: Michelle Gómez y Marla Medrano (Sub 12), al igual que, Fernanda Flores y Danna Portillo (Sub 14), Sebastián Hernández y Jorge Gutiérrez (Sub 21).

Asimismo, en la Dobles Mixtos, Chihuahua se coronó campeón nacional con las duplas entre Michelle Gómez y Max Soto (Sub 12), Yanna Salazar y Sebastián Hernández (Sub 21).

Las medallas de plata en Singles fueron para Marla Medrano, Max Soto en (Sub 12) y Jorge Gutiérrez en la categoría Sub 21, además de las parejas conformadas entre Nathalia Guillén y Miranda Barraza en Dobles Sub 16, así como Yanna Salazar e Ivanna Balderrama en Dobles Sub 21.

Las medallas de bronce fueron para Caleb Alcázar (Sub 16), Vico González (Sub 12), Fernanda Flores (Sub 14), Elías Medrano (Sub 14) en la modalidad de Singles, así como en Dobles, Caleb Alcázar y Emilio Jurado (Sub 16), Vico González y Max Soto (Sub 12), también en Mixtos Dobles, Miranda Barraza y Caleb Alcázar (Sub 16).

Con estos resultados la disciplina de raquetbol supera lo obtenido en la edición 2023, que fueron 7 medallas de oro, 8 de plata y 4 de bronce para un total de 19 preseas, por 10 de oro, 5 de plata y 7 de bronce en este 2024.

En el segundo día de actividades del atletismo en la categoría Sub 18, Chihuahua logró una medalla de oro y dos de bronce, en la sede Jalisco.

La medalla de oro se logró en la prueba de Relevo 4x100m, con la participación de Pedro Piñón, Agustín Joannis, Ángel Corral y Ricardo Bautista, quienes tuvieron un tiempo de 42.98 segundos, el segundo lugar fue para Coahuila con 43.31s y en tercer puesto Querétaro con 43.62s.

Además, en la prueba de Salto de Altura, el chihuahuense Arturo Carrasco, con una marca de 1.91 metros, se quedó con la medalla de bronce, compartiendo pódium con Axel Coronado de Tamaulipas, quien se llevó la medalla de oro con un salto de 1.95m, y la plata para Dylan Soto de Baja California con 1.93m.

Por su parte, Gerardo Hernández se ubicó en el tercer lugar nacional al cronometrar 48.38 segundos, en los 400 metros planos, brindando la medalla de bronce a Chihuahua, mientras que, Querétaro se llevó el oro y Jalisco la plata.