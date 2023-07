Checo Pérez se luce ante miles en el ShowRun de Madrid

Ciudad de México.- A bordo del , RB7monoplaza con el Sebastian Vettel consiguió su segundo título, y Red Bull el bicampeonato de Constructores en 2011, el piloto mexicano hizo algunas donas en Cibeles, cautivando a miles de fanáticos españoles.



"Me encantaría una carrera en Madrid. Creo que son especiales los circuitos urbanos, sería bueno agregar más al calendario. Se vive un ambiente muy especial cuando vamos, especialmente como el que se puede dar en ciudades como Madrid.



"Estoy muy contento de estar aquí, no es como estar en México, pero es como estar en casa. La Fórmula 1 se sigue muchísimo, en el mundo hispano aún más", comentó Pérez previo a los arrancones desde la Puerta de Alcalá hasta el Edificio Metrópolis.



Checo, que ya ha llevado el espectáculo de velocidad a la Ciudad de México en 2021 y a Guadalajara en 2022, aseguró que le encantaría correr frente al público regio.



"Bueno, ya lo hice en Guadalajara, en Mexico. Me gustaría sin duda Monterrey, que es la segunda gran ciudad de mi país. Sin duda te hubiera dicho Madrid, pero ese deseo ya lo voy a cumplir", finalizó el tapatío.

