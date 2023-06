Checo Pérez cree que puede vencer a Verstappen

Ciudad de México.- Sergio Pérez se mantiene firme en su deseo de conquistar su primer título de Fórmula Uno pese a la diferencia de 53 puntos que le lleva su compañero Max Verstappen.

En las últimas dos carreras, el mexicano tuvo problemas en las sesiones de calificación condicionado sus resultados, ya que de Mónaco se fue con las manos vacías y en España rescató un cuarto lugar.

Si bien, Red Bull es el equipo más dominante y por ahora no tiene que preocuparse del Aston Martin de Fernando Alonso, Checo tiene que pisar el acelerador y buscar la consistencia en el GP de Canadá.

"He estado a la altura de Max desde el comienzo de la temporada. De una forma u otra, a veces he sido mejor o peor, y así (es) como creo que tiene que ser. La velocidad está ahí. Si el accidente (en Mónaco) no hubiera ocurrido y estuviera medio segundo por debajo del ritmo, entonces estaría más preocupado. Pero lo positivo es que hemos podido cambiar las cosas y quiero traer las victorias de mi lado.

"Me he adaptado mucho mejor al coche de este año. Entendí las debilidades que tuvimos el año pasado, por lo que al llegar al fin de semana de carrera, estamos en un nivel mucho más alto en términos de preparación y comprensión. Ese es uno de los principales aspectos de esta temporada", comentó el tapatío.

El reto de vencer al león neerlandés parece complicado. No solo por la forma en como domina el RB19, sino porque una vez cómodo en la pista, no hay nadie que lo detenga.

"Ser compañeros de equipo con Max, es probablemente lo más difícil que puedes tener, porque es un piloto que no comete muchos errores, pero creo que es posible vencerlo", finalizó Pérez.