Charly, en la mira del Manchester United

Monterrey, NL.- El visor del Manchester United que ha venido dando seguimiento a los partidos de Rayados tendría interés en Carlos Rodríguez, de acuerdo con medios ingleses.

Aunque el seguimiento viene de varios meses atrás, fue en el encuentro ante Necaxa de la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla, en donde se apreció a un visor del ManUnited junto a otro que trabaja en Selección Mexicana en el palco de prensa del Estadio BBVA.

Según reportes ingleses, los Diablos Rojos se fijaron en ‘Charly’ porque juega en una posición que el Manchester está buscando reforzar para la temporada 2019-20.

Rodríguez es un canterano de Rayados quien incluso ya fue convocado por el seleccionador nacional Gerardo Martino para la Fecha FIFA de marzo y también forma parte de la prelista Tricolor rumbo a la Copa Oro de la Concacaf a jugarse en el mes de junio.

El centrocampista ya cuenta en su corta carrera con una experiencia en el futbol europeo cuando militó hace dos años en el Toledo de la Segunda División de España.



Descarta Casillas retiro

Porto, Portugal.- Luego de que durante el día hubo rumores en Europa de que Iker Casillas anunciaría su retiro tras el infarto que sufrió hace unas semanas, el portero español aseguró que todavía no planea dejar las canchas y que su recuperación va muy bien.

“Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad.

“Ayer tuve revisión con el Dr. Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos”, escribió el arquero en Twitter.

El pasado 1 de mayo Casillas sufrió un infarto de miocardio durante el entrenamiento del Porto y fue internado de emergencia al hospital. Salió seis días más tarde, pero no sabe cuándo podrá volver a jugar.

Por lo pronto, el Porto buscaría un portero.