‘Chapa’ Herrera quiere revancha

Cortesía El Paso Locomotive FC

Cuando se presentó como un equipo de expansión en la United Soccer League, en 2019, El Paso Locomotive sorprendió no solamente al calificar a los playoffs, sino al llegar hasta la final de la Conferencia Oeste que perdieron con Real Monarchs. Este sábado los paseños juegan una vez más por el título del oeste y el jugador fronterizo Louis ‘Chapa’ Herrera confía en que esta vez sí podrán regresar con el trofeo en sus manos.

Los ‘Locos’ tuvieron que viajar el año pasado al estado de Utah para disputar esa final y perderla 2-1 con gol de último minuto en el segundo tiempo extra, cuando el partido parecía que se iba a definir en tanda de penales.

Este año la máquina fronteriza vuelve a salir de la ciudad para pelear por el Campeonato del Oeste y así ganar el derecho a disputar el título de la liga contra el ganador del Este, que disputan Louisville City y Tampa Bay Rowdies.

“Tenemos que mantenernos concentrados los 90 minutos, que es lo más importante, porque en cualquier descuido podemos perder el partido. Hay seguir defendiendo como lo hemos estado haciendo y creo que va a ser un resultado positivo para El Paso. Phoenix es siempre un contendiente al trofeo, ellos siempre tienen buenos jugadores y simplemente tenemos que estar concentrados los 90 minutos y al final creo que obtendremos un buen resultado”, consideró el jugador paseño.

“Con todo el trabajo que hemos estado metiendo día a día se logró el objetivo de llegar a una final. Ahora es seguir con el objetivo, que es ganar el campeonato y ojalá podamos traer ese campeonato para El Paso”, agregó ‘Chapa’.

“Sabemos que Phoenix es un equipo duro, va a ser un reto difícil para nosotros el sábado, pero nosotros tenemos total confianza en nosotros mismos como equipo y parece que podemos ir allá y tener un buen desempeño y creemos que si lo hacemos saldremos con un buen resultado”, dijo por su parte el defensa Richie Ryan.

El sábado pasado ante NM United, el entrenador Mark Lowry decidió hacer varios cambios en los últimos minutos del juego cuando Locomotive ganaba 1-0, pero no contaba que en el minuto 96 el equipo de Albuquerque empataría el partido y obligaría a los tiempos extras, mismos que tuvieron que ser jugador por varios suplentes de El Paso.

Ante esa situación, ‘Chapa’ Herrera considera que cualquier jugador que esté en la cancha tiene las cualidades para hacer un buen papel, como al final se vio en ese partido semifinal contra el United.

“Todos los jugadores que han sido convocados han jugado porque se han tenido que alargar a 120 minutos, pero hemos sabido mantener el resultado y creo que te enseña que el equipo en cualquier posición tiene otro jugador que puede dar la cara en cualquier minuto”, comentó Herrera.

“Antes de las finales he estado agarrando más minutos, eso me motiva y me da confianza para seguir trabajando fuerte y hacer las cosas bien. Teniendo a los jugadores que tengo enseguida de mí hace las cosas un poquito más simples, así que espero que en la final sea igual que el partido pasado, que sea un partido bonito y poder ganar”.