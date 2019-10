Cesan Rayados a Alonso

Ciudad de México.- La derrota ante Tigres el pasado fin de semana en el clásico de la ciudad de Monterrey finalmente acabó con la paciencia de la dirigencia de los Rayados, que ayer anunció el cese del técnico uruguayo Diego Alonso.

Alonso, quien asumió el cargo el verano del año pasado en relevo por el argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed, no pudo darle al Monterrey el título de Liga que se les ha negado desde el Apertura 2010 a pesar de ser, regularmente, uno de los equipos que más invierte en fichajes cada torneo.

Para el Apertura 2019, los Rayados poseen la nómina más alta en México –valuada en más de 90 millones de dólares– pero sus resultados sobre la cancha no han reflejado la inversión.

Al perder 2-0 ante Tigres el sábado, el equipo sufrió la tercera derrota en sus últimos cinco partidos con que acumula 16 puntos y se ubica en el 12do puesto de la clasificación a seis fechas del final de la temporada.

Con Alonso, los Rayados cayeron en las semifinales del Apertura 2018 ante Cruz Azul y en las semis del Clausura 2019 ante Tigres. El timonel uruguayo sí pudo dar al Monterrey el título de la Liga de Campeones de la Concacaf al doblegar a Tigres en el primer semestre del año –victoria que otorga un pase para el Mundial de Clubes en diciembre próximo.

“Reconocemos, valoramos y agradecemos el trabajo constante de Diego y todo su equipo por el gran compromiso mostrado en la búsqueda de los máximos objetivos deportivos que son siempre el compromiso de esta institución”, indicó el equipo en un comunicado. “Reiteramos el compromiso de mantener un equipo altamente competitivo para buscar el logro de los máximos objetivos en cada competencia en la que tengamos participación”.

Monterrey no ofreció más detalles sobre el anuncio de un nuevo entrenador.

El próximo partido de los Rayados es el domingo, cuando visiten a Querétaro por la 13ra fecha del Apertura.

Alonso engrosa la lista de técnicos cesados en lo que va del torneo. Antes de él perdieron el puesto José Luis Sánchez (Puebla), Enrique Meza (Veracruz), Javier Torrente (Morelia), Alfonso Sosa (San Luis), Pedro Caixinha (Cruz Azul) y Tomás Boy (Chivas).