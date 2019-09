Cesan Chivas a Boy; llega Tena

Ciudad de México.- Luis Fernando Tena, el entrenador que llevó a México a ganar la única medalla de oro de futbol en unos Juegos Olímpicos en su historia, fue designado ayer como nuevo técnico de Chivas en relevo de Tomás Boy, quien horas antes fue cesado en medio de una profunda crisis de resultados que lo tiene al filo del descenso.

Tena, de 61 años, apenas tendrá un par de días para preparar su debut en el clásico nacional contra el América.

Chivas no dio a conocer más detalles sobre la contratación del ‘Flaco’ Tena, quien fue presentado por la noche.

Tena condujo a la Selección Mexicana a ganar la presea dorada en Londres 2012, un resultado que es considerado el máximo logro internacional para el Tri.

En el Guadalajara, Tena se reencontrará con el delantero Oribe Peralta, quien fue la figura para ganar la medalla de oro hace poco más de siete años.

Tena no dirigía en la Primera División desde mayo del año pasado, luego de una mala experiencia con Querétaro, que lo cesó por malos resultados.

Toma la dirección técnica de un equipo que perdió el martes 4-2 ante Pachuca en casa. Fue su segundo revés consecutivo para una magra cosecha de 11 puntos en 11 fechas, ubicándose en el 15to puesto entre 19 equipos en el torneo Apertura.

La derrota también mantiene al Rebaño Sagrado como penúltimo en la tabla de promedios que define al equipo que perderá la categoría al finalizar el Clausura 2020. El condenado al descenso es el equipo que tenga el peor promedio de puntos luego de seis torneos.

Boy llegó a Chivas en abril pasado cuando sólo restaban cuatro fechas en el Clausura. Su arribo fue cuestionado porque ser un entrenador sin títulos en su palmarés y que además tenía tres años alejado de las canchas en los que se dedicó a ser analista de televisión.

A diferencia de Boy, Tena presume un palmarés en el que además de la medalla de oro en Londres 2012, tiene títulos de liga con Cruz Azul en el Invierno 97 y con Morelia, en el Invierno 2000. Con América alcanzó la final del Apertura 2007, pero la perdió ante Pachuca.

Con Cruz Azul también fue monarca de la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2014.

Desde que se coronó monarca de Liga en mayo de 2018, bajo la dirección del argentino Matías Almeyda, Chivas despidió al paraguayo José Cardozo y ahora a Boy, quienes no pudieron regresar al equipo a los primeros planos.

Chivas, que tiene 12 campeonatos y es el segundo equipo más laureado del país detrás del América, acumula una racha de cuatro torneos sin poder clasificarse a la liguilla por el título.

Boy se convierte en el sexto entrenador en perder su puesto en lo que va del torneo Apertura. Antes perdieron su puesto José Luis Sánchez (Puebla), el argentino Javier Torrente (Morelia), Enrique Meza (Veracruz), Pedro Caixinha (Cruz Azul) y Alfonso Sosa (San Luis).