Cerca la hora cero

El momento clave del año ha llegado para el taekwondoín juarense Carlos Rubén Navarro, quien se encuentra en preparación para competir en el Grand Prix Final en Moscú, Rusia el 6 y 7 de diciembre, competencia que definirá los pases a Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a través del ranking.

A pesar de haber competido sus últimos torneos en la división de -63 kilogramos, Carlos Rubén intentará conseguir la plaza olímpica para México en la categoría de -58 kilogramos, ya que la de -63 kilogramos no es categoría olímpica.

“Ha sido un año de altibajos, cada vez resaltando más. Cuando las cosas no van como yo quisiera siempre encuentro la manera de volver a dar ese gran salto”, comentó el artemarcialista.

Por lo tanto, la alimentación juega un papel importante cuando un atleta cambia la categoría de su peso, en este caso Navarro bajaría de 63 a 58 kilogramos. “Uno de los rivales que se me ha presentado últimamente ha sido el peso”, dijo el artemarcialista juarense.

“Tengo a mi nutriólogo, Israel Ríos, también estoy trabajando con un preparador físico particular, Pedro Gómez Castañeda, entre todos trabajamos en conjunto para que pueda rendir al 100 por ciento”, explicó Navarro.

Navarro Valdez viene de competir en el Abierto de Canadá, donde se colgó la medalla de plata y en la Copa Presidente, en la que se proclamó campeón en la categoría de -63 kilogramos el mes pasado, en Las Vegas, Nevada.

Será la cuarta ocasión en la que el deportista fronterizo asista al Grand Prix Final

“Eso para mí es increíble. Tener esa trayectoria y esos resultados, y pues a ir con todo tras el sueño”, externó Navarro

La primera oportunidad de adquirir una plaza por país es a través del ranking, que el corte se realizará después del Grand Prix Final. La segunda oportunidad se presentará en el clasificatoria continental en Costa Rica, que se desarrollará en marzo de 2020.

Solamente podrá acceder un atleta por país en cada categoría. México cuenta con dos atletas para luchar por la plaza en la categoría de -58 kilogramos, Navarro y el guanajuatense Brandon Plaza.

“Estoy preparado para cualquier rival que se presente. Obviamente respeto a cada uno de los 15 atletas que estará compitiendo. Será en el tatami donde se dará quién es el mejor”, externó.

Después de que el país adquiere una plaza olímpica, independientemente de cuál atleta la consiga, se realizará una evaluación a puertea cerrada de la Federación Mexicana de Taekwondo para determinar al representante en ‘Tokio 2020’.

Navarro confía en su potencial y aseguró que llega a este Grand Prix en su mejor momento del proceso olímpico.

“Físicamente me estoy preparando como nunca antes y mentalmente también, estoy listo para cualquier cosa”, dijo.

El juarense quien en el 2017 fue el número uno, se encuentra ubicado en la posición 10 del ranking de la categoría -58 kilogramos con 223.28 puntos, mientras que Plaza está en el séptimo sitio con 231.08 unidades.