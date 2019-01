Cerca debut de Jiménez con Medias Blancas

Chicago.- Eloy Jiménez se acerca. El prospecto dominicano quizás no quede en la nómina de los Medias Blancas de Chicago al iniciar la temporada regular, pero su esperado debut en Grades Ligas no está lejos.

Y no parece intimidarse por todo el bombo que le rodea.

“Busco ser uno de los mejores de la Liga. Esa es mi expectativa”, afirmó Jiménez.

Mientras los Medias Blancas aguardan noticias sobre los fichajes de los agentes libres Manny Machado y Bryce Harper, están convencidos que uno de los grandes toleteros del futuro está por hacerse sentir en el sur de Chicago.

Jiménez podría iniciar la campaña con la sucursal de Triple-A en Charlotte con el fin de añadirle un año adicional de control contractual, pero lo más probable es que su estancia ahí será breve.

“Tenemos a Eloy en un pedestal. Su futuro es inmenso”, señaló el gerente Rick Hahn el viernes antes de dar inicio a la convención anual de fanáticos del equipo.

Eso es fácil de entender.

Jiménez, de 22 años, bateó para.317 con 10 jonrones y 42 impulsadas en la filial de Birmingham en Doble-A la pasada temporada antes de ascender a Charlotte. Rindió mejor con los Knights al acumular promedio de .355 con 12 jonrones y 33 carreras producidas en 55 juegos.

Mientras Jiménez vapuleaba a los pitchers en Ligas Menores, Chicago terminó con marca de 62-100, su sexta temporada consecutiva con saldo negativo. Jiménez asegura que puede jugar en las mayores ahora mismo, pero que sabe que esa decisión no está en sus manos.