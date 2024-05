Cerca de los golpes ‘Canelo’ y De la Hoya

Las Vegas, Nevada.- La ‘Canelo’–De la Hoya es la que realmente venderá este fin de semana.

El promotor Óscar de la Hoya le prendió la mecha esta tarde a Saúl Álvarez en la última conferencia previa al combate entre el tapatío y Jaime Munguía.

Las palabras del ‘Golden Boy’ desencadenaron la furia del ‘Canelo’, quien se paró en pleno estrado para retar a Óscar mientras le decía de todo: “maricón”, “pendejo”, “tú no haces nada”, “te lo escribe todo”, “solamente eres la imagen”, y demás.

Todo comenzó cuando a De la Hoya le tocó hablar en la conferencia.

Dijo algo que impulsó la ira del púgil nacional.

“Parece que le cuesta trabajo recordar quién le ayudó a ser una verdadera estrella mundial, para estar claros, no tengo más que respeto por ‘Canelo’ como boxeador, sus habilidades hablan por sí mismas. Pero en los últimos dos meses se la ha pasado insultándome en lugar de promover la pelea, lo voy a poner fácil, he enfrentado muchos retos en mi vida, he estado en rehabilitación muchas veces, y hubo puntos bajos en vida, y momentos en los que trabaje sin que la prioridad fuera mi salud mental, que negué por mucho tiempo.

“Pero eso no cambia el hecho de que Golden Boy construyó, punto. La compañía por la que peleas por décadas sólo tiene un nombre y es mío, así que pon un poco de respeto en ella”, apuntó mientras el promotor miraba fijamente al ‘Canelo’.

Siguió su discurso.

“Y en cuanto a Jaime, él está ahí para ser grande”, pero Saúl comenzó a interrumpirlo diciéndole que él no había escrito eso.

“Lo lees”, “tienen que escribirle lo que tiene qué decir esté cabrón, pinche maricón, cabrón. ¿Tú no escribes nada?”.

De la Hoya entonces lo miró y le respondió “yo lo escribí”.

Llegó el turno de Saúl de hablar en el estrado, y se le fue con todo. Acusándolo de que le robó dinero cuando era su promotor.

“Y para este imbécil, intento de gente, que tengo a mi izquierda, que no se le olvide que yo vine ya siendo el ‘Canelo’ a Estados Unidos, y que sólo lucró con mi nombre, ganó dinero, ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar”, le dijo.

“Y a tí también te pagué”, le dijo Óscar.

“Le roba a los boxeadores. Y quién esté con él meta a sus abogados, y a lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía. No viene a promoverlo, como también le roba la atención a la gente qué hace las cosas para la cocina, que ya no saben si hacerlas como consoladores o como cazuelas, porque acá se las mete el muchacho”, señaló.

Y tras los dimes y diretes entre ‘Canelo’ y el ‘Golden Boy’, Saúl estuvo cara a cara con el tijuanense.

Se dieron la mano antes de posar para las cámaras. Sin malas palabras y como si fueran grandes amigos.

Ahí ya no estuvo Óscar cerca de ambos púgiles.