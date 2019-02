Centauros de Juárez, listos para el kickoff

Iván Moreno, presidente de los Centauros de Ciudad Juárez, declaró ayer que el equipo se encuentra listo para su debut en la Liga Futbol Americano de México, que tendrán el próximo tres de marzo en el campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga frente a los Pioneros de Querétaro.

“Estamos ya muy emocionados, primero con el inicio de toda la temporada este 24 de febrero con dos partidos. Obviamente esos dos partidos van a ser muy importantes para nosotros como equipo porque nos va a dar oportunidad de poder ver cómo juega cada uno de los equipos, ya que son equipos nuevos, pues no tenemos mucho conocimiento en cuanto cuál es la manera de juego ofensivo, ni defensivo", declaró Moreno.

El directivo agregó que en el partido de este domingo podrán evaluar realmente a los Pioneros quienes recibirán a los Titanes de la Ciudad de México.

“Para ver cuál es el estilo de juego y hacer realmente una planeación estratégica en cuestiones del juego de nosotros en el debut del tres de marzo”, dijo.

En relación al scrimmage que sostuvieron el viernes pasado contra las Aguilas de la UACH y que ganaron tres puntos a cero, Moreno comentó que les dejó muchas oportunidades para realizar ajustes.

“Este juego no es nada más un juego de atletismo deportivo, requiere de mucha estrategia, de muchos ajustes, y ese scrimmage nos dio la oportunidad de poder ver qué piezas y qué claves vamos a poder estar moviendo en cuestiones de jugadores ofensivos y defensivos, entonces nos dejó un buen sabor de boca”, señaló.

Lo que más les agradó del scrimmage fue ver al equipo trabajar como conjunto, como una unidad completa, pero al mismo tiempo darse cuenta de lo que aún falta por pulir y poder hacer los ajustes necesarios con lo que ya se tiene.

Agregó que aún no se tiene definido al mariscal de campo titular.

“Yo creo que la decisión la tomará el coach –Mauricio– Balderrama esta semana, él ya es el que va a tomar la última decisión en cuanto a quién es el que va a ser el titular, tuvimos oportunidad de ver a dos de los tres quarterbacks y los dos tuvieron muy buen desempeño y ya veremos que decisión toma el coach”, declaró.

Finalmente invitó una vez más a la afición para que asistan el domingo tres de marzo a apoyar a los Centauros. “Invitar a toda la gente este tres de marzo a un espectáculo, a un ambiente completamente familiar, donde lo que queremos es que disfruten de un evento deportivo profesional y esperamos que la gente se pueda llevar un excelente sabor de boca y un triunfo, que todo el apoyo que hemos venido recibiendo por parte de los fans de Centauros se muestre en el campo el día tres de marzo”, finalizó.