Centauros confían en ganar

“Si empezamos como contra Tequileros, un poco flojos, un poco confiados, nos va a costar trabajo”, consideró Germán Rodríguez, linebacker de los Centauros de Ciudad Juárez, que este domingo visitan a los Bulldogs de Naucalpan en la Semana 8 de la Liga de Futbol Americano de México.

Los Centauros ocupan el segundo lugar de la tabla general en la liga, mientras que los Bulldogs son terceros, ambos equipos con la misma marca de tres victorias por dos derrotas.

Rodríguez agregó que si salen bien mentalizados pueden traerse un nuevo triunfo a esta frontera de su visita a Naucalpan, Estado de México.

“Yo creo que no debemos tener ningún problema, ya les ganamos, nada más ver lo del viaje que no nos cause una distracción y creo que no debemos tener ningún problema para volver a ganar”, dijo Ricardo Aguilar.

El apoyador de la escuadra juarense considera que el equipo ha crecido conforme avanza el torneo y, sobre todo, ha crecido la unión entre los jugadores.

“Yo creo que todavía va a crecer más, todavía no estamos al cien por ciento. Es muy difícil para nosotros porque somos gente de Chihuahua, gente de El Paso, gente de Juárez”.

Por su parte el esquinero Aguilar, comentó que poco a poco se ha conformado el equipo y han sabido superar los problemas que se les presentaron al principio de la temporada.

“La verdad es que el equipo se ha ido conformando. Al inicio con los problemillas de las distancias, de jugadores que vienen del extranjero, que vienen de Chihuahua, gente de aquí de Juárez, entonces el equipo se ha ido conformando, se ha ido uniendo más, fecha con fecha lo hemos comprobado, ya no es sólo un equipo sino que ya nos estamos volviendo una familia”, dijo Aguilar.

Para el esquinero de los Centauros un aspecto importante en los triunfos que han conseguido es el apoyo de la afición juarense.

“Es el mejor apoyo que hemos tenido y que podemos tener. Lo hemos recalcado en cada momento, el apoyo que hemos recibido por parte de la afición ha sido lo que nos está motivando a seguir adelante, a seguir preparándonos como nos estamos preparando y a dar el 120 por ciento dentro del campo.

“Voltear a ver las tribunas llenas, el escuchar a la gente que no se calla, que nos sigue alentando, a pesar de que, por ejemplo en el partido pasado teníamos un marcador adverso, ellos seguían motivándonos, seguían apoyándonos y pues nosotros teníamos que salir a darles un resultado, a darles una felicidad y pues qué mejor que con el triunfo”, concluyó.