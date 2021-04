‘Celebran’ su esfuerzo

Fotos: Cortesía / Saúl Fernández Valenzuela / Gabriel Lozada Martínez / Abel Lozada Martínez celebra su primer lugar

A pesar de ser todavía menores de edad, ellos ya saben lo que es perderse algunos festejos y reuniones familiares por tener que entrenar o estar en competencias, pero su esfuerzo y sacrificio se vio recompensado el pasado fin de semana en un torneo nacional de judo en Aguascalientes, donde Abel Lozada en Sub 13 y Saúl Fernández en Sub 15 ganaron medallas de oro, mientras que Gabriel Lozada logró la plata en preinfantil.

“Si me he perdido algunas fiestas, pero lo aprovecho para entrenar en lugar de estar en la fiesta”, comenta Abel, de 12 años, a quien también le gusta el basquetbol y estudia en sexto año del turno matutino en la Primaria Juárez y Reforma.

“Estas dos semanas me pasó mucho eso, festejaron el cumpleaños de unos primos y no estuve, y ahora que fui a Aguascalientes tuvieron otro festejo y tampoco pude estar”, comparte Saúl, de 14 años y quien cursa el segundo año en la Secundaria Técnica 91.

Abel empezó en esta disciplina a los tres años de edad porque su papá lo empezó a practicar y lo empezó a llevar también a él.

“Me gusta que viajamos para las competencias y he conocido varias ciudades”, dice Abel, quien confiesa que no le gustan mucho las clases, pero sí le echa muchas ganas a la escuela.

-¿Qué mensaje le darías a los niños que quieren practicar algún deporte?

“Que aprovechen el tiempo porque el tiempo se va muy fácil y de grandes ya no van a poder aprender igual”, responde Abel.

Para Saúl, ganar medallas no es lo más importante, pues él va a las competencias de cualquier nivel con la mentalidad de aprender. “Si voy y gano, bien, pero de las derrotas también se aprende.”

A pesar de este y otros triunfos más que ha cosechado en el judo, donde tiene casi tres años invicto, Saúl nunca ha recibido una beca o un apoyo por parte del gobierno, algo que lo decepciona y por eso pide a los políticos que brinden algo de ayuda a todos los deportistas.

Hoy, Día del Niño, les toca también festejar y recibir una recompensa con sus familiares y amigos.

“Creo que llevándome a comer o algo así”, responde Gabriel, de 10 años de edad, cuando se le pregunta cómo le van a festejar su día y agrega que su comida favorita es la pizza y su lugar favorito es Little Caesars.

-¿Cómo te fue en Aguascalientes?

“Me fue bien, gané plata y me divertí mucho. Practico judo como desde los tres o cuatro años. Me gusta que pues no es para defenderse de golpes y eso y que lo practico con mi papá y mi familia”.

De cerca:

Nombre: Abel Lozada Martínez