Celebra Pineda

Filadelfia.- Michael Pineda tiene mucho que celebrar tras recorrer un largo camino para volver a las Grandes Ligas.

Max Kepler y Willians Astudillo conectaron jonrones consecutivos, Eddie Rosario sacudió un vuelacercas de tres carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron ayer por 6-2 a los Filis de Filadelfia.

En su segunda apertura desde su cirugía Tommy John en 2017, el dominicano Pineda (1-0) permitió dos carreras y cuatro hits, y retiró por la vía del ponche a cinco en algo más de cinco capítulos para Minnesota.

El corpulento derecho se acreditó su primera victoria desde el 30 de junio de 2017 con los Yanquis ante Houston.

“Es un día especial para mí”, señaló Pineda. “La primera victoria en muchísimo tiempo, y ante un equipo muy bueno”.

Rhys Hoskins se voló la cerca para los Filis, mientras que Bryce Harper tuvo dos imparables. Ambos equipos tienen foja de 5-2.

El abridor de los Filis Jake Arrieta (1-1) cedió tres carreras y cinco imparables en siete entradas.

En el sexto episodio, el jardinero central Byron Buxton sacó out a Harper, en su intento por anotar con un elevado y así preservar la ventaja de una carrera de Minnesota.

El puertorriqueño Rosario dio a los Mellizos una cómoda ventaja de cuatro carreras cuanto la desapareció por el jardín derecho en la novena ante el dominicano Seranthony Domínguez.

Los Mellizos se pusieron al frente por 3-0 en el tercero. Buxton pegó un sencillo, se robó segunda, avanzó a tercera en un rodado y anotó en un lanzamiento descontrolado.

Posteriormente, Kepler conectó su segundo vuelacercas en dos juegos por el jardín derecho, y el venezolano Astudillo bateó un jonrón al izquierdo.

Hoskins pegó otro en la cuarta entrada para reducir el déficit y poner a los Filis 3-1.



Pega Trout grand slam

Anaheim, California.- Mike Trout sacudió un grand slam para registrar su cuarto jonrón en tres días, y los Angelinos de Los Angeles vencieron 5-1 a los Rangers de Texas para hilvanar sus primeras victorias de la temporada.

El bambinazo de más 458 pies de Trout en la cuarta entrada ante Drew Smyly (0-1) se fue por el jardín izquierdo del Angel Stadium. Tras conectar un jonrón en el primer partido en casa de los Angelinos el jueves y sumar otros dos el viernes, Trout pegó su batazo más grande hasta ahora, con el quinto grand slam de su carrera y primero desde 2015.

Albert Pujols conectó el cuadrangular 634 de su carrera en el séptimo capítulo para Los Angeles. El jonrón del dominicano en su 19na temporada en las Grandes Ligas fue su hit número 3 mil 89, empatando a Ichiro Suzuki en el 22do lugar de la historia de las Mayores.

Isiah Kiner-Falefa tuvo un sencillo productor en la quinta para los Rangers.

Trout ha tenido un comienzo explosivo luego de cimentar su futuro en Anaheim con un contrato por 12 años y 426.5 millones de dólares que concretó previo al arranque de la temporada. Se ha embasado en cada uno de los nueve juegos que van de la campaña, incluido en cuatro ocasiones ayer, y aumentó su promedio de bateo a .385.



Reales 4, Tigres 7

Detroit.- Christin Stewart disparó un grand slam con dos outs en la séptima entrada para impulsar a los Tigres de Detroit a una victoria por 7-4 sobre los Reales de Kansas City.

Los Tigres perdían 4-2 en la séptima, pero remontaron ante el frágil bullpen de Kansas City. Kevin McCarthy (0-1) permitió tres hits y propinó un pelotazo. El único out que pudo conseguir se dio con el marcador por 4-3, cuando Alex Gordon sacó a Josh Harrison en el plato. Detroit eventualmente llenó las bases con dos outs en la pizarra, y Stewart la desapareció por el jardín derecho ante el dominicano Wily Peralta.

Fue el segundo cuadrangular de la temporada para el novato de Detroit. El otro jonrón de Stewart también fue importante: un batazo en el 10mo capítulo en Toronto que produjo las únicas carreras del encuentro y le dio la victoria al equipo por 2-0 en el partido inaugural.

Whit Merrifield, Jorge Soler y Hunter Dozier sacudieron jonrones para los Reales, pero el bullpen de Kansas City, que inició el juego con una efectividad de 7.45, no resistió.



Nacionales 5, Mets 6

Nueva York.- El novato Pete Alonso y Robinson Canó pegaron jonrones seguidos para iniciar el octavo capítulo y Keon Broxton empalmó un sencillo productor más tarde, dándole a los Mets de Nueva York la victoria por 6-5 sobre los Nacionales de Washington.

J.D. Davis conectó dos vuelacercas y Michael Conforto también conectó uno para dejar a los Mets con una foja de 6-2.

Anthony Rendón pegó un cuadrangular y el dominicano Wilmer Difo añadió otro jonrón de dos carreras en la parte alta de la octava entrada, poniendo a Washington al frente por 5-3. Ambos batazos fueron ante el relevista dominicano Jeurys Familia (2-0), que nunca había concedido dos jonrones en un solo juego.

Pero los Mets remontaron tras el poder de Alonso y Canó ante Justin Miller para igualar 5-5 el marcador.



Marineros 9, Medias Blancas 2

Chicago.- Jay Bruce despachó un par de jonrones solitarios, Tim Beckham añadió uno que remolcó tres anotaciones dentro de sus cuatro hits y los Marineros de Seattle vencieron 9-2 a los Medias Blancas de Chicago.

Ryon Healy produjo un par de carreras con un doble para los Marineros, que con marca de 8-2 tienen su mejor inicio de temporada. Seattle ha conectado jonrones en cada uno de su primeros 10 juegos, algo inédito en la historia de la franquicia, y lideran las Mayores con 24 cuadrangulares.

Tim Anderson jonroneó y disparó tres hits por segundo juego seguido, y José Abreu la desapareció por Chicago. El novato de los Medias Blancas Eloy Jiménez tuvo su primer juego de tres hits.



Rojos 5, Piratas 6, 10

Pittsburgh.- Kevin Newman disparó un doble que puso fin al encuentro en la 10ma entrada y los Piratas de Pittsburgh vencieron 6-5 a los Rojos de Cincinnati, consiguiendo su tercera victoria seguida.

Con un out en el 10mo capítulo, el venezolano Francisco Cervelli pegó un imparable ante el relevista de los Rojos Raisel Iglesias (0-2). Newman conectó el primer lanzamiento que vio del cubano hacia al jardín central del PNC Park, y Cervelli se dirigió a home sin ningún contratiempo. Fue el primer hit que pone fin a un partido en la carrera de Newman.

El dominicano Francisco Liriano (1-0) ponchó a dos en la parte alta de la entrada.



Padres 6, Cardenales 4

San Luis.- Austin Hedges y Manny Machado batearon sendos jonrones de dos jonrones ante Andrew Miller en el octavo inning, y los Padres de San Diego derrotaron 6-4 a los Cardenales de San Luis para su tercera victoria al hilo.

El dominicano Fernando Tatis Jr. abrió el octavo con un boleto y Hedges prosiguió con el jonrón por el jardín izquierdo para la ventaja. Con dos outs e Ian Kinsler en primera tras un boleto, Machado aumentó la diferencia a 6-3 con su segundo jonrón de la campaña.

Fue la primera vez que Miller (0-1) permitió múltiples jonrones en un juego desde el 22 de septiembre de 2015 para los Yanquis de Nueva York en Toronto.



Rays 4, Gigantes 6

San Francisco.- Brandon Belt despachó un jonrón y produjo tres carreras frente a una inusual pequeña concurrencia en casa, y los Gigantes de San Francisco doblegaron 6-4 a los Rays de Tampa Bay.

Steven Duggar aportó tres remolcadas y Joe Panik anotó dos veces para que San Francisco pusiera fin a una racha de tres derrotas.

Belt dio un sencillo remolcador en el tercero y la sacó por banda contraria con un compañero a bordo ante Ryan Yarbrough (1-1) dentro de un racimo cuatro carreras en el quinto inning.





Azulejos 2, Indios 7

Cleveland.- Carlos Carrasco se convirtió en el primer pitcher de los Indios desde al menos 1908 con 12 ponches en cinco innings, al llevar a Cleveland a la victoria 7-2 sobre los Azulejos de Toronto.

Carrasco (1-1) lució dominante tras una mala salida en su debut de temporada. El derecho venezolano completó su 23 juego con doble dígitos en ponches al mantener en cero a los Azulejos hasta el quinto.

El venezolano Freddy Galvis bateó un jonrón con un out y Randal Grichuk remolcó una anotación con un doble con dos outs. Con la carrera del empate en el plato, Carrasco ponchó a Rowdy Téllez en su 90no y último lanzamiento.