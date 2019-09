Celebra ‘Checo’ renovación

Guadalajara, Jalisco.- Sergio Pérez partirá en la séptima posición en el Gran Premio de Bélgica de este domingo, gracias a las penalizaciones que deberán cumplir los autos de Renault.

Sin embargo, el tapatío celebró no sólo su buena calificación de este sábado al lograr meter su Racing Point entre los 10 primeros de la parrilla, sino el haber renovado por tres años más en un equipo al que le ve potencial de crecimiento.

“La verdad contento, veo un gran futuro en este equipo, de verdad me siento muy querido por todos los ingenieros, por los mecánicos, en general por todos. Son seis años ya en el equipo y llegaríamos a nueve al final del contrato, entonces estoy contento y veo un gran futuro. La verdad es que es un proyecto que me motiva mucho”, declaró el mexicano al finalizar la Q3.

‘Checo’ terminó en la novena posición en la Q3, detrás de Kimi Raikkonen de Alfa Romeo quien entró en octavo.

Sin embargo, ambos pilotos subirán dos posiciones en la parrilla, ya que Daniel Ricciardo que fue sexto y Nico Hulkenberg que fue séptimo, deberán pagar una penalidad de 5 lugares por modificaciones a sus autos.

El tapatío destacó su buena jornada en la calificación, al haber logrado meter su auto a la Q3, aún cuando debieron correr con un motor ya usado para evitar penalizaciones, después de que el viernes la nueva unidad de potencia se reventó durante los ensayos libres.



Muere piloto en accidente de F2

Spa-Francorchamps, Bélgica.- El piloto francés Anthoine Hubert murió ayer en un accidente de Fórmula Dos en el Gran Premio de Bélgica.

Hubert, de 22 años, murió tras una colisión a 257 kilómetros por hora (160 millas por hora) en la segunda vuelta en la veloz pista de Spa-Francorchamps, donde previamente el sábado se realizaron las calificaciones para la carrera de F1 el domingo.

Hubert conducía para el equipo británico Arden.