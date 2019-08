Cede ‘Canelo’ cetro mediano de la FIB

Ciudad de México.- Sin acuerdo, el ‘Canelo’ dejará de ser campeón mediano de la FIB.

El mexicano Saúl Álvarez no llegó a un acuerdo contractual para pelear con el retador oficial de la Federación Internacional de Boxeo, Sergiy Derevyanchenko, y por eso le quitarán dicho cinturón.

Las negociaciones duraron varias semanas, pero no se logró un acuerdo salarial. El europeo de ganar pedía una fuerte cantidad de la bolsa, algo que no aceptaron en el Canelo Team.

Daryl People, quien preside la FIB, habría enviado ayer una carta a Lou DiBella, quien lleva a Sergiy, y a Golden Boy Promotions, quienes llevan a Saúl, para informarles que el nacional se quedaba sin el título.

Saúl sigue siendo campeón mediano de la AMB y CMB, además del supermediano de la AMB.

Incluso, DAZN, la empresa de streaming, ya había avalado al rival ucraniano.

Derevyanchenko enfrentaría a Gennady Golovkin por el título vacante.



Mejora Castillo

El púgil mexicano Christian Castillo, hijo del exmonarca mundial José Luis Castillo, salió ya de terapia intensiva. Christian tuvo que ser llevado de emergencia al hospital en Tijuana el 19 de julio tras ser sometido a cirugía por un coágulo cerebral.



Pule ‘Bombardero’ puños

Jhonny González se encuentra en la etapa fuerte de su preparación a la espera de conocer el nombre de su próximo rival, al que estaría enfrentando los últimos días de este mes, pensando en reinstalarse en la parte alta de las clasificaciones mundialistas.

La idea del ‘Bombardero’ es conquistar un nuevo título del mundo, por lo que ya le metió el acelerador a sus entrenamientos para no tropezar en el camino rumbo a su objetivo, ahora bajo las órdenes y supervisión de Manny Robles, con quien ya conquistó el cetro Internacional superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Hemos estado trabajando muy fuerte en el aspecto físico, así como hemos procurado hacer una buena recuperación, acompañado de una dieta balanceada que nos ha permitido rendir al máximo en el gimnasio.

“He retomado el estilo de boxeo que me gusta, me siento seguro del trabajo que hemos realizado con Manny Robles y estoy muy motivado de volver al ring lo más pronto posible”, mencionó González desde su campamento en Norwalk, California.

El triple campeón mundial, quien presume un récord profesional de 67 victorias a cambio de 11 derrotas, con 55 nocauts, tiene plena confianza de que bajo las órdenes de Manny volverá muy pronto a los primeros planos dentro de la división de las 130 libras, la cual han dominado los pugilistas mexicanos en los últimos años.

Así que sólo se encuentra a la espera de confirmar el día, la sede y el oponente al que enfrentará para dar un paso más rumbo a su cometido.