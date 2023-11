Ceci Tamayo, la velocista mexicana entrenada por Carl Lewis

Santiago, Chile.- Y es que su entrenador es el mítico Carl Lewis, quien le ha enseñado la técnica de los "reflectores" para elevar su nivel de competencia en los 100 y 200 metros, su especialidad, y comparte a CANCHA que con este consejo ha mejorado dentro y también fuera de la pista.

"Me dice: 'Plántate una meta que quieras cumplir para ese año', ya sea cierta marca o cierto tiempo o ir a una competencia. Te dice 'si tú vas a una competencia y corres y ganas primer lugar' y te pregunta '¿ya llegaste a la meta que te habías planteado?' y si decías que no, entonces te decía 'vuelve a tu reflector y sigue trabajando para llegar ahí'", cuenta Tamayo que debutó en Santiago 2023, sus primeros Juegos Panamericanos.

Los "reflectores" ayudan a Cecilia a volver a su camino cuando siente que se descarrila. Dice que es uno de los aprendizajes de mayor humildad que ha recibido por parte del llamado "Hijo del Viento". "Darte palmaditas en el momento por tus logros, pero saber aterrizar bien que todavía no estás donde quieres estar".

La paciencia para una velocista es una cualidad que poco conoce, pero que es esencial para reservar todo el poderío de piernas y explotar en el momento necesario, entendimiento al que ha llegado Cecilia junto a Carl Lewis, nueve veces campeón olímpico. "Todo lo queremos rápido, pero hay que saber ser paciente", explica sobre cómo ha aplicado este aprendizaje en su técnica como en su vida.

"Nos enseña a ser pacientes en la salida porque no todo lo tienes que hacer rápido, en el caso de nosotras tiene que ser poderoso como explosivo no tanto como rápido solamente y es algo que se puede aplicar en el día a día. No siempre trates de estar corriendo para terminar todo rápido sino también importa la calidad, entonces sé paciente".

Es Cecilia de alto rendimiento académico

La física, los datos y las matemáticas son otra de las pasiones de Cecilia que la llevaron a estudiar una Ingeniería en Sistemas computacionales en la Universidad de Houston. Se graduó el verano pasado y como toda una velocista buscará estudiar una Maestría en Análisis de datos. "Fue todo un reto; una que otra noche de desvelo. Es un poco demandante cuando quieres tener un buen nivel competitivo y académico. Al final se logró".

Los datos y las pruebas de velocidad en el atletismo tienen un punto de encuentro para Cecilia como conocer la biomecánica de su deporte. "Me gusta aprender por qué son las cosas. Las preguntas que se hacen los científicos son las cosas que me pregunto en mi día a día también".

Sesión de pesas por la mañana, desayunar, ir a clases o adelantar tareas, arduos entrenamientos de pista temprano por la tarde que requieren de un esfuerzo físico y mental, descansar o continuar con las clases es un día de la velocista mexicana en Houston, donde reside.

Eligió el atletismo permanentemente desde los 15 años por la adrenalina que le provoca la velocidad y porque ahí puede desplegar su naturaleza competitiva después de haber practicado desde los 6 años natación, basquetbol y futbol.

Con velocidad a París 2024

Después del Mundial de Budapest de este año, la velocista mexicana aterrizado varias áreas de trabajo: no tener miedo a ejecutar, salir y correr, así como no reservarse y vivir cada ronda como si fuera la última. Ha tenido una recuperación activa y ha entrenado en la salida y la reacción.

Debutó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en los 100 metros, donde se ubicó en el último lugar de la Final, luego de una larga temporada. Este jueves competirá en su especialidad, los 200 metros, donde ha roto en tres ocasiones el récord nacional. "Trabajo la visualización, cierro los ojos, veo cómo me gustaría que fuera mi carrera, cuáles serían las mejores condiciones o las peores condiciones en las que podría correr".

El próximo año buscará dar la marca en los 200 metros a los Juegos Olímpicos París 2024: "París está en mis planes".