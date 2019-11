Cazan Caudillos a sus hombres

Encabezado por el entrenador en jefe Mauricio Balderrama, el equipo de futbol americano Caudillos de Chihuahua dio a conocer ayer que mañana llevará a cabo unos try outs en El Paso, en busca de talento fronterizo para esta escuadra de nueva creación que tomará parte en la Liga de Futbol Americano de México a partir del próximo año.

Las pruebas se llevarán a cabo en la Jefferson High School, ubicada en el 4700 Alameda, de las 9:30 de la mañana a las 12:30 pm.

“Afortunadamente tenemos mucha respuesta de Estados Unidos, viene gente de Miami, de California, de Seattle, de Oakland, de Ohio, de El Paso, Las Cruces y Odessa. Hemos tenido buena respuesta de la afición de Estados Unidos”, comentó Balderrama.

El exentrenador de los Centauros de Juárez, dijo que en el try out de este domingo calificarán básicamente las habilidades, velocidad y fuerza de los jugadores, “sin embargo ahora en Estados Unidos, como tenemos una muy buena afluencia vamos a incrementar un poquito más para ver hombre a hombre, vamos a calificarlos para ver qué movimientos tienen, cómo pisan el campo, la fortaleza que tienen y pues vamos a estar ahí con varias sorpresas en El Paso, la verdad que va a ser un poquito diferente el primer try out”.

Después de este día de pruebas, el equipo capitalino llevará a cabo un último try out el uno de diciembre, día en el que también definirán el roster con los 40 mejores prospectos, quienes del 2 al 20 de ese mismo mes tomarán parte en un campamento de entrenamiento equipados, para ver realmente la fortaleza que tienen, y entre el 22 y 23 de diciembre se publicará en la página del equipo una lista con los 40 registrados más la reserva.

Balderrama comentó que por respeto a los Centauros de Juárez, no llevaron a cabo el try out en esta frontera.

“La verdad que no queremos mal intencionar, hacer un try out aquí en Juárez, sin embargo los invitamos allá a El Paso porque sabemos que hay mucho talento, muchísimo talento que puede fortalecer a Centauros y adelante, es el otro equipo que está en la liga y que nos vamos a ver las caras en el emparrillado y ahí vamos a ver quién gana”, agregó el coach.