Cazan a Tigres

Detroit.- Dylan Moore jonroneó y Kyle Seager empujó tres carreras para que los Marineros de Seattle derrotasen ayer 7-2 a los Tigres de Detroit.

Mallex Smith se robó dos bases, elevando su total a 34, el mayor en las Grandes Ligas. Los Marineros ganaron dos de tres tras haber perdido ocho de sus nueve partidos previos.

Detroit finalizó 4-7 en sus 11 partidos en casa, para caer a 17-43 como anfitriones. Los Tigres tienen que ganar cinco de sus próximos 21 juegos en el Comerica Park para evitar convertirse en el primer equipo en perder 60 en casa en una campaña.

Luego que el abridor de Seattle Matt Wisler trabajó el primer inning en blanco, Tommy Milone (2-7) lo relevó y permitió apenas dos en cuatro innings.

El abridor de los Tigres Spencer Turnbull (3-11) permitió tres carreras y seis hits en cinco episodios, en los que ponchó a siete.



Frenan Rojos a Cardenales

Cincinnati.- Sonny Gray retiró por la vía del ponche a 10 bateadores y lanzó cinco entradas sin permitir carreras, para que los Rojos de Cincinnati superaran 2-1 a los Cardenales de San Luis.

Gray, Robert Stephenson, Michael Lorenzen y Raisel Iglesias se combinaron para un juego de dos hits. El cubano Iglesias cedió un doble productor de Kolten Wong en el noveno episodio para después retirar al bateador emergente Matt Wieters en un elevado al jardín central y conseguir su 24to salvamento.

Nick Senzel y Eugenio Suárez impulsaron una carrera cada uno para Cincinnati, que frenó una racha perdedora de cuatro juegos.

San Luis había ganado cinco en fila para colocarse en un empate virtual con Chicago para el liderato de la División Central de la Liga Nacional. Los Cachorros tuvieron la oportunidad para volver a la cima, pero perdieron 7-5 contra Filadelfia con un grand slam de Bryce Harper que puso fin al encuentro.

Gray (8-6) entregó tres pasaportes y golpeó a un bateador en 97 lanzamientos. Stephenson lanzó la sexta entrada y Lorenzen sacó cinco outs para que Iglesias culminara la labor.



Dodgers 7, Marlins 13

Miami.- Los Marlins de Miami les pagaron a los Dodgers con la misma moneda que recibieron durante una serie de palizas a lo largo de la campaña y vencieron 13-7 a Los Ángeles a pesar de ceder cuatro jonrones, incluido el 40mo de Cody Bellinger.

Los Dodgers aumentaron a 14 su total de bambinazos esta semana en Marlins Park, una cifra récord de la franquicia para una serie de tres juegos. Max Muncy conectó su 29no cuadrangular, mientras que Corey Seager llegó a 12 vuelacercas y Kyle Garlick a tres.

Bellinger, que empezó el día empatado con Christian Yelich y Mike Trout en el liderato de cuadrangulares de las Mayores, alcanzó la marca de los 40 por primera vez con tablazo de tres carreras en la séptima entrada para reducir el déficit a 13-7.

Los Ángeles habían ganado los cinco enfrentamientos previos con Miami esta temporada por un marcador combinado de 45-9, incluido un margen de 33-2 en los últimos tres juegos.

Sin embargo, los Marlins evitaron una barrida y ganaron el último enfrentamiento de la temporada entre los equipos con la mejor y peor foja de la Liga Nacional, y lo hicieron sin conectar un solo jonrón.



Espera Stanton regresar en septiembre

Nueva York.- Giancarlo Stanton quiere recuperarse de su lesión en la rodilla y regresar a tiempo para afinar su poderoso swing para octubre.

Fuera de acción durante casi toda la temporada, el toletero de los Yanquis de Nueva York batea y lanza al interior mientras se rehabilita de una lesión en la rodilla derecha que ha tardado en sanar desde que lo empezó a afectar el 25 de junio. El siguiente paso será trotar y correr en exteriores, para después volver a las actividades del beisbol.

El gerente general Brian Chasman había dicho originalmente que Stanton podría estar de regreso en agosto, pero ahora señaló que los líderes de la División Este de la Liga Americana esperan tenerlo de vuelta en algún punto de septiembre.

“Una vez que me empiece a mover más, será cosa de ver cómo se recupera. Pero quiero tener unas pocas semanas en el turno al bat antes de octubre”, dijo Stanton ayer en sus primeros comentarios ante los reporteros después de un tiempo. “Quiero estar allá afuera por un par de semanas, tener la rutina del juego y tener la cantidad de turnos al bat que pueda”.

El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2017 señaló que está confiado en que volverá a estar en forma para esta temporada, pero no tiene una fecha de regreso en mente.

“Estoy haciendo todo lo que puedo para volver, así es el proceso y es por lo que estoy trabajando”, explicó.

“La fecha límite es cuando mi rodilla esté lista para disputar juegos de las Mayores”, añadió Stanton. “Así que si algo le sucede a eso, entonces siempre puedo tener turnos al bat, no en las Mayores, pero cerca del lanzamiento de las Mayores, para ponerme al día si es necesario. Pero esa es la fecha límite, no tengo ninguna prisa, es cuando mi rodilla esté lista”.