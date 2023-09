Causó Urías lesiones a su pareja

Los Angeles.- Julio Urías, lanzador de los Dodgers de Los Angeles, fue arrestado bajo un cargo grave de causar lesiones corporales a su pareja, dijo ayer una vocera del Departamento de Policía del Condado de Los Angeles.

Urías no viajó con los Dodgers a Miami, donde el equipo abrió anoche una serie de tres juegos ante los Marlins. La próxima apertura del mexicano estaba prevista para mañana jueves.

PUBLICIDAD

“Para nosotros, se trata de una situación que analizaremos día con día”, comentó el manager Dave Roberts antes del juego. “No quiero adelantarme demasiado. Al analizar cómo se han desarrollado ciertas cosas, uno aprende que la mejor manera de manejarlas es día a día”.

Urías fue detenido el domingo en la noche por agentes del Departamento de Seguridad Pública en el Exposition Park, en el sur de Los Angeles. En ese parque se encuentra el estadio BMO, donde Lionel Messi jugaba un partido de la MLS, al que acudieron varias celebridades como parte del público.

La agente de LAPD, María Lucero, confirmó el cargo de delito grave. El DPS aún no ha publicado detalles del arresto. Aparte de reconocer “un incidente que involucra a Julio Urías”, los Dodgers se han negado a hacer comentarios.

Urías pagó una fianza de 50 mil dólares y fue liberado la madrugada del lunes, según los registros de la Oficina del Sheriff. Deberá comparecer ante el tribunal el 27 de septiembre.

Major League Baseball tiene la intención de investigar.

El lanzador mexicano de 27 años fue arrestado en mayo de 2019 por agresión doméstica. Urías fue suspendido 20 juegos por la MLB, pero no fue procesado por el fiscal de la Ciudad de Los Angeles con la condición de que completara un programa de asesoramiento sobre violencia doméstica de 52 semanas. Ningún jugador ha sido suspendido dos veces bajo la política conjunta de violencia doméstica de la MLB desde que se estableció en 2015.

“No me he dirigido al equipo”, dijo Roberts. “Creo que todo el mundo es consciente de ello. Creo que todos sienten lo mismo que yo en cuanto a una circunstancia muy desafortunada. No creo que nadie sepa todo lo que ha pasado. Creo que nuestros muchachos simplemente están concentrados en el día de hoy y dejan que las cosas se desarrollen”.

Urías sería el segundo jugador estrella de un equipo contendiente investigado por la MLB en las últimas semanas luego de que el campocorto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, fuera puesto en licencia administrativa mientras las autoridades de República Dominicana lo investigaban por una supuesta relación con una menor.

Urías tiene marca de 11-8 con efectividad de 4.60 en 21 aperturas esta temporada y se convertirá en agente libre después de la Serie Mundial. Está lanzando con un contrato de un año y 14.25 millones de dólares en su última temporada de elegibilidad para el arbitraje salarial.

Conózcalo

Julio Urías

Posición: lanzador

Fecha de nac.: 12 de agosto de 1996

Edad: 27 años

Lugar de nac.: Culiacán, Sinaloa

Estatura: 1.83 m • Peso: 102 kg

Batea: Izq. • Lanza: Izq.

Para saber

• El lanzador mexicano de 27 años fue arrestado en mayo de 2019 por agresión doméstica

• Urías fue suspendido 20 juegos por la MLB, pero no fue procesado por el fiscal de la Ciudad de Los Angeles con la condición de que completara un programa de asesoramiento sobre violencia doméstica de 52 semanas

• Ningún jugador ha sido suspendido dos veces bajo la política conjunta de violencia doméstica de la MLB desde que se estableció en 2015.