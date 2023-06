Catherine Garibay consigue tripleta de preseas en la Universiada Nacional 2023

La juarense Catherine Garibay le dio a la UACJ una medalla de oro y dos de plata este domingo en levantamiento de pesas de la Universiada Nacional Sonora 2023. La atleta de 18 años de edad conquistó el primer lugar en arranque y el segundo lugar en envión y en total en la división de 45 kilogramos.

“¡Ay!, la verdad me sentía muy nerviosa, no creía posible hacerlo y pues la verdad estoy feliz en estos momentos porque ya había entrenado bastante duro como para lograr estas medallas, la verdad si luché para conseguirlas”, declaró Catherine vía telefónica desde Hermosillo, Sonora.

-¿A quién le dedicas estas medallas?

“A mi entrenador más que nada y a mi familia”.

Después de conquistar el oro en arranque con un levantamiento de 46 kg, Catherine obtuvo la plata en la modalidad de envión con 61 kg.

-¿Qué crees que te faltó para llevarte también el oro en envión?

“Pues más que nada sería más entrenamiento, ese era mi peso máximo que había logrado, entonces la otra persona que me ganó tenía más experiencia y más años. Y yo no tengo tanto entrenando, no tengo ni el año”.

Catherine lleva este deporte en la sangre, pues su familia también lo practica y es por eso que la atleta juarense siguió los mismos pasos.

“Mi familia también compite y a mí me llamó la atención, me gusta y me llamó la atención porque se puede uno como liberar en levantamiento de pesas”.

La tercera medalla del día para Catherine fue en total y así en este día cosechó tres preseas.

“El total es lo que hacemos como por ejemplo de los pesos, que son envión y arranque, se suma y ese es el total que haces”, explicó la estudiante de la carrera de administración de empresas.

“Es una niña nueva, que tiene trabajando desde fuerzas básicas, es hermana de los Ceballos una familia que ya tiene conmigo seis, siete años. Ella tiene apenas un año en las fuerzas básicas y ahora subió a la universidad y afortunadamente se pudo dar el resultado”, declaró el entrenador de la UACJ, Carlos Iván Flores.

“El equipo de la UACJ está bien, traigo algunos nuevos, algunos de experiencia, vamos a pelear por otras medallas el día martes y nos tocará renovar el equipo para el siguiente año y trabajar con los juveniles”, agregó Flores.