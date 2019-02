Castillo, titular ante Pumas

Ciudad de México.- El delantero chileno Nicolás Castillo será titular cuando América visite a su exequipo Pumas mañana por la séptima fecha del torneo Clausura.

Castillo, quien debutó con las Águilas saliendo de la banca la semana pasada, regresará a Ciudad Universitaria, su casa durante los tres torneos en los que militó con el equipo auriazul. El regreso de Castillo a México, luego de pasar seis meses con el Benfica de Portugal, ha estado rodeado de polémica porque el artillero retornó con el acérrimo rival de Pumas.

“Va a ser un ambiente propicio para que saque lo que sea tenga guardado adentro luego de un semestre en el que no participó mucho”, dijo el técnico del América Miguel Herrera ayer en una rueda de prensa. “Quiere comenzar a mostrarse y nosotros queremos que sepa que lo queremos como un referente”.

“Él dijo que respeta y quiere a la afición de Pumas porque se entregó al máximo y la gente lo quiso mucho pero él ya ha dicho que le debe lealtad y respeto al América”, agregó el ‘Piojo’ Herrera. “El jugador quiere salir a mostrar que es un jugador grande y si Pumas lo dejó ir fue su decisión y si América fue por él tendrá que mostrar porque es un jugador deseado”.

Herrera dijo que el caso de Castillo es similar a lo que ocurrió con Miguel Layún, quien dejó a las Águilas en el 2015 para ir a jugar a Europa y este torneo regresó al país para enrolarse con Monterrey.

“Los jugadores se van a y regresan a los equipos que van y los buscan. Nosotros no buscamos a Layún. Lo buscó Monterrey y de repente los aficionados dicen que les duele la traición, pero no es traición”, señaló Herrera. “Si en Pumas lo querían tanto lo hubieran ido a buscar, no lo hicieron porque no lo necesitaban, como nosotros no necesitábamos a Layún porque tenemos gente atrás y no lo vemos como traición”.

En el pasado, jugadores que dejaron la camiseta de Pumas para ir a jugar con el América han recibido un trato hostil en sus visitas al Estadio Olímpico, en especial en su primera visita, como será ahora con Castillo.