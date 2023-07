¡Carrerón!

Spielberg, Austria.- Max Verstappen siguió su marcha arrolladora hacia un tercer campeonato mundial en la Fórmula Uno con una brillante victoria en el Gram Premio de Austria ayer.

El mexicano Sergio Pérez hizo una gran remontada para quedar tercero, superando al español Carlos Sainz Jr. con el otro Ferrari tras un intenso duelo que incluyó intentos de adelantamiento. ‘Checo’ Pérez venía de encadenar cuatro Grandes Premio sin subir al podio.

PUBLICIDAD

“He tenido una mala racha, pero espero mantener la consistencia de este fin de semana”, dijo Pérez, quien largó 15to.

Verstappen largó desde la pole por cuarta carrera seguida y se anotó su quinto triunfo seguido y el séptimo en nueve carreras esta temporada. Incrementó a 81 puntos su ventaja sobre Pérez, su compañero en el equipo Red Bull.

“No quiero pensar todavía en el campeonato. Nada más quiero disfrutar esto”, dijo Verstappen.

El neerlandés hace y deshace.

Cerca del final en el circuito de Spielberg, Verstappen pidió la parada en pits para conseguir la vuelta rápida, pese al reparo de su equipo a que arriesgara. Y se llevó ese punto de bonificación en la última vuelta para completar un fin de semana perfecto tras su victoria en la carrera de sprint el sábado.

“Noté que tenía la oportunidad y me dije que teníamos que hacer la parada”, señaló Verstappen. “De afuera se dirá que fue un enorme riesgo, pero cuando estás al volante no se siente como un riesgo en lo absoluto”.

A sus 25 años, Verstappen alcanzó las 42 victorias en la F1, una por delante del mito brasileño Ayrton Senna y quedar quinto en la tabla histórica.

Charles Leclerc, ganador de la carrera el año pasado, entró segundo con un retraso de 5.2 segundos al volante de su Ferrari.

Pérez reveló que compitió el fin de semana sin estar en óptimas condiciones física, mermado por síntomas de fiebre.

“Ha sido un fin de semana muy difícil para mí personalmente, físicamente. He estado muy, muy débil. Estuve enfermo el jueves. Así que no ha sido un fin de semana fácil”, contó. “Tuve fiebre alta y no dormí durante el fin de semana. Ha sido una gran recuperación del equipo, con una fantástica estrategia y un gran ritmo”.

Con una largada perfecta desde la pole, Verstappen resistió los embates de Leclerc en las curvas 2 y 3 y recuperó fácilmente el liderato tras una parada en el punto medio de la carrera de 71 vueltas.

“Lo más importante fue la primera vuelta, asegurarme de mantenerme al frente y así poder ejecutar nuestra carrera”, comentó Verstappen.

Leclerc subió al podio por apenas segunda vez esta temporada, pero ello fue suficiente para adoptar un tono optimista.

“Las mejorías me alientan. Las cosas pintan con miras al futuro”, indicó Leclerc. “Desde luego que falta mucho por hacer. Max y ‘Checo’ y tienen mucho ritmo”.

Sainz, Lewis Hamilton (Mercedes) y varios otros pilotos recibieron penalizaciones de cinco segundos por exceder los límites del Red Bull Ring.

Pese a una buena salida, Hamilton fue cediendo durante la carrera y acabó en la séptima posición por detrás del Aston Martin del español Fernando Alonso.

Hamilton lamentó la falta de ritmo del Mercedes: “No ha sido un buen día. No esperábamos ser tan lentos. Nos ha sorprendido nuestro rendimiento”.

Resultados

1. Max Verstappen, Holanda, Red Bull Racing, 71 vueltas, 1:25:33.607, 25 puntos

2. Charles Leclerc, Mónaco, Ferrari, 71, +5.155 segundos, 18

3. Sergio Pérez, México, Red Bull Racing, 71, +17.188, 15

4. Carlos Sainz Jr, España, Ferrari, 71, +21.377, 12

5. Lando Norris, Gran Bretaña, McLaren, 71, +26.327, 10

Pilotos

1. Max Verstappen, Holanda, Red Bull Racing, 229 puntos

2. Sergio Pérez, México, Red Bull Racing, 148

3. Fernando Alonso, España, Aston Martin, 129

4. Lewis Hamilton, Gran Bretaña, Mercedes, 108

5. Carlos Sainz Jr, España, Ferrari, 86

Constructores

1. Red Bull Racing, 377

2. Mercedes, 178

3. Aston Martin, 172

4. Ferrari, 158

5. Alpine, 48