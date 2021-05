Carrera de Saunders corre peligro por golpe que le dio el 'Canelo'

Agencias

Ciudad de México— La carrera de Billy Joe Saunders está en pausa.

Las fracturas que sufrió durante su pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez pudieran poner en peligro su carrera. Él quiere volver, pero no será fácil.

El inglés salió bien de la cirugía a la qué se sometió tras sufrir múltiples fracturas del hueso orbital del ojo derecho, producto de un golpe que le conectó el ‘Canelo’ la noche del sábado y donde el tricolor se llevó el triunfo por nocaut técnico pues el rival ya no salió para el noveno asalto.

"Gracias a todos por el mensaje, tuve fractura del hueso orbital y el hueso de la mejilla rota en tres partes. Todo salió bien en la operación y a veces ganas y otras pierdes, no me sentí fuera de mi liga pero me conectaron un buen golpe y no pude ver. Regresaré, bendiciones", expresó el inglés en redes.

El promotor Eddie Hearn dijo que Saunders podría tardar en regresar el boxeo, aunque la realidad es que esa lesión es complicada para un púgil.

Mexicanos como Antonio Margarito y Édgar Sosa sufrieron también fracturas en el hueso orbital y sus carreras ya no fueron las mismas, por lo que no tardaron en colgar los guantes.