Carneros, campeones del Super Bowl LVI

Inglewood, California— En un escenario construido para campeones, los Rams de Los Ángeles alzaron con la joya de la corona: el trofeo del Super Bowl. Requirió de una quirúrgica ofensiva de 79 yardas, coronada por la recepción de una yarda de Cooper Kupp con 1:25 en el reloj, para sellar el domingo una victoria 23-20 sobre los Bengals de Cincinnati. Los Rams conquistaron su primer campeonato de la NFL desde la temporada de 1999 — el primero como representantes de Los Ángeles desde 1951. Lo hicieron en su feudo, el SoFi Stadium que costó 5 mil millones de dólares, con lo que los Rams se convirtieron en el segundo anfitrión consecutivo que se consagra luego que Tampa Bay fuera el primero hace un año. La ofensiva decisiva, en la que cual el touchdown de Kupp mediante una recepción de 4 yardas fue anulada por una serie de penalizaciones, culminó cuando el mejor jugador ofensivo este año en la NFL superó fácilmente a Eli Apple en el rincón derecho de la zona de anotación, poniendo cifras definitivas. Kupp totalizó cuatro recepciones para 39 yardas en la ofensiva del campeonato.