Carlos Hernández, un indio récord

Alfonso Ocón / El Diario

Un récord de generaciones es el que ha roto el toletero juarense Carlos Hernández con los Indios de Ciudad Juárez. El pelotero fronterizo buscará reflejar los años de experiencia en el diamante para ayudar a La Tribu a imponerse hoy a los Mineros de Parral en el primer juego de la segunda serie de la temporada 2021 del Campeonato Estatal.

La edad no es un impedimento para Hernández, quien se convirtió en el primer pelotero del Campeonato Estatal en jugar en cuatro décadas distintas con el mismo equipo.

El beisbolista de 42 años debutó en la década de los 90 con la novena juarense (en 1998). Ese mismo año firmó con los Mets de Nueva York para convertirse en prospecto de Grandes Ligas durante tres años, por lo que no estuvo presente en el último campeonato de Indios en el 2000.

Hernández volvió a defender la camisola de Juárez en la década del 2000 y 2010 (de 2001 a 2012), y el pasado fin de semana participó en el primer juego de la serie de la primera temporada del Estatal del decenio de los años 2020.

“Es un orgullo representar a Ciudad Juárez tanto tiempo. Recuerdo los inicios y hasta la fecha sigue siendo una ilusión”, expresó el toletero de La Tribu.

“Crecí viendo a mi papá jugar y ahora que he defendido estos colores desde 1998 es un orgullo para mí”, agregó Hernández.

En 1998 la carrera del beisbolista apenas comenzaba a los 18 años. Hernández disputó el Campeonato Regional de la Zona 1 con la UACJ y sus estadísticas convencieron al manejador de Indios, Martín ‘Nono’ Hernández, a llamarlo y colocarlo dentro del roster del equipo juarense para esa temporada del Campeonato Estatal para su primera etapa con La Tribu.

El buen desempeño de Carlos impidió que terminara la temporada de 1998 del Estatal, ya que el toletero juarense firmó con los Mets de Nueva York. “Fue una bonita experiencia (con Mets). Una lesión me impidió seguir. Es un nivel diferente y difícil de mantener, pero fue una experiencia que no cambio por nada, de lo mejor que he vivido”, dijo el infielder de Indios.

Después de voltear al pasado, Carlos habló sobre el próximo rival de la escuadra juarense, Mineros de Parral, que además será la primera serie fuera de casa para los Indios en esta temporada.

“Siempre ha sido una gran rivalidad, siempre ha sido una serie especial contra ellos, nos da una gran motivación”, comentó el pelotero.

-¿Cuál es la clave para mantenerte en forma?

“Es por la bendición que Dios me ha concedido de mantenerme sano y poder practicar este deporte. He recibido el apoyo incondicional de mi esposa, mis padres y mi familia, que han sido clave durante todo este tiempo”, expresó el beisbolista de 42 años.

“Algo muy importante son los compañeros, entrenadores y amigos que he tenido la fortuna de conocer y tenerle amor y respeto al beisbol. Es un balance de todas estas cosas”, sentenció.

Tome nota…

Juárez en Parral

Serie 2 – Campeonato Estatal 2021

Juego 1

Hoy, viernes 18 de junio

Hora: 7:00 pm

Gran Estadio de Parral

Juego 2

Sábado 19 de junio

Hora: 5:00 pm

Gran Estadio de Parral

Juego 3

Domingo 20 de junio

Hora: 12:00 pm

Gran Estadio de Parral

Carlos Hernández Talavera

Edad: 42 años

Fecha de Nac.: 2 de marzo de 1979

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.82 m

Peso: 95 kg

Posición: Infield

Batea / Lanza: Derecho / Derecho

Las décadas jugando con Indios

- 90 (1998)

- 2000 (2001-2010)

- 2010 (2011-2012)

- 2020 (2021)