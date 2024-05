Carlos Hermosillo, héroe que comparten América y Cruz Azul

Ciudad de México.- Solo 10 futbolistas han sido campeones con las camisetas de Cruz Azul y América, y Carlos Hermosillo es uno de ellos.

"Fue una Final muy cerrada y que se definió al último. Veníamos de ganar en el primer partido y Cruz Azul había hecho los goles y estaba dominando hasta que viene tu servidor, disparo cruzado y ahí nos da mayor tranquilidad. Las finales entre Cruz Azul y América han sido siempre muy peleadas, pero tuvimos la fortuna de ganar", confesó Hermosillo en entrevista con CANCHA.

El destino puso entonces al "Grandote de Cerro Azul" como el verdugo del equipo de sus amores.

"Siempre lo he dicho, siempre he sido azul, pero también siempre he sido muy profesional. Ese fue mi cuarto título y después de ese campeonato me voy a Bélgica (Standard Lieja). Fue motivante, porque además yo era el capitán. Fueron muchas cosas que se conjugaron para que ese título fuera muy satisfactorio".

Ocho años después, en el Invierno 97, Hermosillo cumplió su sueño de coronarse con La Máquina, siendo también clave al cobrar un penal en los tiempos extras de la Final ante León.

"Es un orgullo (ser campeón con ambas camisetas), pero sobre todo ser campeón con la institución a la que le voy. Fue un momento complicado porque me fracturé mi costilla, luego en la Final me abrieron el pómulo, pero siempre he dicho que Dios me puso ahí, en ese momento tan especial, me estaba dando la oportunidad de ser campeón con el equipo que yo le voy desde chavo.

"Para mí era muy importante jugar futbol, pero jugar futbol con el equipo que amas y ser campeón es una satisfacción muy grande", dijo.

Al atacante no le temblaron las piernas para atinar el penal que significó el gol de oro y la octava estrella para los cementeros.

"La seguridad que tenía era porque yo estaba jugando en el equipo que quería y Dios me estaba dando la oportunidad de definir una Final de Cruz Azul. Para tirar un penal hay que tener esa tranquilidad, no es un tema fácil, pero después de todo lo que viví, tenía una seguridad terrible, sabia que no lo iba a fallar", sentenció.

Así es como Hermosillo logró su entrada a la selecta lista de jugadores que alzaron títulos con estos dos equipos grandes del futbol mexicano, junto a Amado Palacios, Javier Sánchez Galindo, Horacio López Salgado, Cesáreo Victorino, Miguel Ángel Cornero, Adrián Camacho, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar y Jonathan Rodríguez.

Va con Cruz Azul

Si de justicias se habla, el Clausura 2024 ha sido uno de los torneos que más se apegan a ese concepto en los años recientes.

En la Final se instalaron los dos mejores equipos de la Fase de Clasificación, los más productivos a lo largo de cinco meses y los que culminaron en los dos primeros lugares de la Tabla.

Se pelearán el campeonato Cruz Azul, cuadro que para muchos desplegó el mejor futbol en el certamen, y América, vigente campeón y la segunda plantilla más cara de México, con un valor de 89 millones de euros.

Por eso y más es que pocos se atreven a elegir un favorito, pero Carlos Hermosillo, ex jugador y campeón con ambos equipos, dejó en claro que para él es La Máquina la que llega con mejor inercia para llevarse el título.

"No hay favorito. A principios del torneo el favorito a ser campeón era el América, pero se cayó en las últimas fechas, no es ese equipo que se había visto al comienzo, por eso creo que no hay favorito", dijo a CANCHA.

"Sin embargo, si veo a un Cruz Azul que ha crecido muchísimo, tiene un sistema de juego que me encanta, que ni cuando yo jugaba lo teníamos, hace mucho tiempo que no veía a un Cruz Azul tan dinámico, generando buen futbol", agregó.

Cruz Azul ha tenido grandes momentos durante la Liguilla, como el primer juego ante Pumas en Cuartos o el duelo de Ida ante Rayados en Semifinales. Sin embargo, ha dejado ciertas dudas cerrando las eliminatorias, sobre todo con distracciones defensivas que casi lo dejan fuera.

"Para mí es el que mejor futbol ha desplegado en la Liguilla, pero debe estar consciente de que enfrente tiene un equipo muy interesante y que tiene gol, cosa que a Cruz Azul le falta, genera, pero le cuesta trabajo hacer gol. Definitivamente a veces tiene distracciones en defensa por lo mismo, por la presión alta", señaló Hermosillo.

Se espera una Final de alarido, en la que Martín Anselmi buscará su primer trofeo con Cruz Azul apenas en su debut en México, mientras que André Jardine intentará convertirse en bicampeón con América.

"Va a ser un partido extremadamente parejo pero confío en que Cruz Azul va a ser campeón, porque Anselmi ha hecho mucho con muy poco".

Deja huella

Los títulos de Liga de Carlos Hermosillo como americanista y cementero:

Con América:

Torneo / Goles en la Final

1983-84 / 1

1984-85 / 2

Prode 85 / 0

1987-88 / 0

1988-89 / 2

Con Cruz Azul

Torneo /Goles en la Final

Invierno 97 / 1

En Campeón de Campeones...

Con América:

Torneo / Goles

1987-88 / 1

1988-89 / 1