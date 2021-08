Carlos Durón, el libertador

Ayudar a darles una mejor calidad de vida dentro del penal mediante la práctica del futbol soccer con el tiempo resultó en 87 libertades para internos del Penal de Puente Grande, Jalisco, donde Carlos Durón, hoy auxiliar técnico de las Bravas, encabezó el proyecto ‘90 minutos de libertad’ durante siete años.

Era el 2014 y Durón ya estaba a cargo del equipo de la UTEG, universidad privada de Jalisco, cuando surgió para él una oportunidad más, una idea que ni siquiera había imaginado y que le dejaría muchas experiencias de vida inolvidables.

“Nos invitan mediante la universidad en la cual yo trabajaba, por parte de una persona de ahí de Guadalajara, un árbitro de la liga universitaria… tal cual me invitaba a ir a cumplir un partido amistoso, me dice ‘sabes qué, profe, hay una chance de llevar a tu equipo’, le dije ‘perfecto, vamos, vamos, vamos a jugar’”, recuerda Durón.

Del penal, Durón conocía al coordinador de deportes, que al ver la chispa, la energía y la empatía que tiene con los jugadores, lo invitó a trabajar en un nuevo proyecto.

“Entonces así es como surge, mediante una invitación de un partido amistoso ahí con la universidad”.

“Llego y pues de ahí se da para trabajar en el penal desde enero del 2014 hasta diciembre del 2020. Actualmente el proyecto sigue, uno de mis compañeros se quedó con el proyecto porque es algo que no se puede perder”.

Carlos Durón nació en Aguascalientes el 19 de marzo de 1989. Dos años después junto a sus padres se fue a radicar a Guadalajara, donde creció y llegó a jugar futbol profesional en Tercera División, pero a los 21 años se dio cuenta de que ser entrenador era el camino a seguir.

Su primer trabajo fue en el Centro de Estudios Universitario UTEG, donde lo invitaron a cubrir nada más un par de horas, que se convirtieron en ocho años. Después, pasó a dirigir el equipo del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, al tiempo que entrenaba en la Tercera División sin dejar el proyecto de Puente Grande.

“Estuvo muy padre porque, pues imagínate, un tiempo de mi vida, literal dos años, convivía con tres escenarios distintos, con internos de un penal, con niños de alto nivel económico como el Tec de Monterrey y con chavos, adolescentes, jóvenes que querían jugar primera división, que estaban en la Tercera en ese momento”.

-¿Qué enseñanza le dejó el tiempo que entrenó a los internos del penal?

“La enseñanza que a mí deja es primero que nada valorar todo lo que tengo porque no sabemos cuándo más lo puedes volver a tener dentro de tus posibilidades. Y futbolísticamente a mí me ayudó mucho en el aspecto de la resolución de problemas porque tú le tienes que dar todas las herramientas a los muchachos con lo que tienes nada más, que es un balón, una cancha y las ganas que tenían ellos de trascender mediante el deporte”.

“También aprendí a no juzgar, a hacer las cosas por convicción y no por obligación, a no juzgar nada, al contrario, a apoyar o a dar sin esperar nada a cambio. Esa fue mi mejor enseñanza, no juzgar”.

Durón agrega que el proyecto de Puente Grande para él “fue una vitrina que nunca quise, pero que se dio solo, porque nosotros íbamos a ayudar a que los muchachos tuvieran una mejor calidad de vida dentro del penal y pues resulta que esa mejor calidad de vida se convirtió, hasta el momento que yo me vine a Ciudad Juárez, en 87 libertades”.

Ahora, el equipo de Puente Grande juega con playeras de los Bravos que la institución juarense les hizo llegar.

“Allá las tienen, ahí juegan con ellas y pues imagínate el legado que una intención ha logrado, pues es creo que bastante y uno de los éxitos en mi corta carrera”.

En diciembre de 2020, Durón recibió la invitación de parte de Tity González para ser su auxiliar en las Bravas de Juárez. No lo pensó dos veces, aceptó y desde entonces dirigen a las chicas del equipo fronterizo que juega en la Liga MX Femenil.

Nombre: José Carlos Durón Hernández

Cargo: Auxiliar técnico

Equipo: Bravas de Juárez

Fecha de Nac.: 19 de marzo de 1989

Lugar de Nac.: Aguascalientes, Ags.

Edad: 32 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 80 kg