Cargado de retos

El racquetbol es un deporte de constantes retos por cumplir y eso lo sabe a la perfeccíón el chihua-huense Javier Mar, quien ya fijó su mente en el siguiente objetivo: el US Open a realizarse del 2 al 6 de octubre en Minneapolis, Minnesota.

“Después de haber vivido mi debut soñado en Juegos Panamericanos donde logré la medalla de oro en Dobles y la de bronce en Equipos. Le doy vuelta a la página de Lima para concentrarme y prepararme para lo que viene en puerta, como buscar triunfar en el tour de la IRT en Estados Unidos, y ganarme nuevamente mi lugar en la Selección Nacional con miras al Mundial del 2020”, afirmó el jugador de 24 años.

Javier saldrá hoy a Atlanta, Georgia, para encarar un Open del Tour Profesional este fin de semana y como preparación al US Open tiene contemplado asistir a otros torneos previos en Baltimore y Las Vegas.

“Con Rodrigo Montoya jugaré Dobles en el US Open donde buscaremos sacarnos la espinita clavada del año pasado donde fuimos tercer lugar”, dijo.

Y agregó: “el próximo año será también de muchos retos por cumplir iniciando en febrero en el Nacional en Tijuana donde saldrá la Selección Nacional para afrontar la Copa Panamericana y el Mundial, donde quiero jugarlo nuevamente recordando que en la edición del 2018, en Costa Rica, me quedé en la ronda de los ocho mejores. Esta ocasión quiero ir por más”, aseguró el atleta de 1.88 metros.

Javier agradeció a su entrenador, patrocinadores, papás, hermana y novia todo el apoyo brindado para llegar a saborear las mieles del triunfo y consagrarse como uno de los grandes racquetbolistas mexicanos de la historia.