Cardenales, encendidos

Chicago.- Yadier Molina recorrió las bases mientras sus compañeros celebraban en la cueva. Paul DeJong se quedó sin voz de tanto gritar.

Fue otra desaforada fiesta para los Cardenales de San Luis.

Molina y DeJong sacudieron jonrones ante los primeros dos lanzamientos de Craig Kimbrel en el noveno inning, y los Cardenales le propinaron a unos Cachorros de Chicago en picada su quinta derrota seguida al imponerse por 9-8 ayer.

“No nos rendimos”, dijo el puertorriqueño Molina. “Hoy ha sido el ejemplo perfecto, nunca vamos a rendirnos”.

El dominicano Marcell Ozuna también la desapareció por los Cardenales (88-67). Los líderes de la División Central de la Liga Nacional ganaron por quinta vez en seis juegos.

Chicago (82-73) se puso arriba 8-7 rumbo al noveno tras jonrones de los emergentes Ian Happ y Tony Kemp, además de un jonrón solitario del novato Nico Hoerner. Parecía que salían de una mala racha que los ha alejado de los puestos para los playoffs: comenzaron la jornada dos juegos detrás de Milwaukee por el segundo comodín de la Nacional.

Pero Kimbrel (0-4) fue bombardeado otra vez en su primera aparición tras permitir el jonrón de Matt Carpenter en el 10mo inning en la derrota 5-4 de los Cachorros la noche del jueves.

“Es una derrota que pega muy duro por todo lo bueno que habíamos hecho hoy”, dijo el manager Joe Maddon.

Molina conectó el primer pitcheo de Kimbrel, una recta alta, para su noveno jonrón. Kimbrel lució aturdido mientras la bola viajaba hacia las gradas del jardín izquierdo-central.

Acto seguido, DeJong la botó más lejos para su 28vo jonrón.

Fichado a inicios de junio, Kimbrel ha permitido un tope personal de nueve jonrones en apenas 20 2/3 innings este año y ha malogrado tres de 16 salvamentos. Permitió siete jonrones el año pasado en 62 1/3 innings con Boston.

John Gant (11-1) sacó el último out del octavo para la victoria, y el dominicano Carlos Martínez cerró para su 23 salvado.

Se trata de la primera racha de tres victorias de San Luis en el Wrigley Field desde el 20-22 de junio de 2016.

Por los Cardenales, el dominicano Ozuna de 4-1, una anotada y dos impulsadas. El boricua Molina de 5-2, dos anotadas y una remolcada.

Por los Cachorros, los puertorriqueños Javier Báez de 1-0; y Víctor Caratini de 2-0, una impulsada.



Mets 2, Rojos 3

Cincinnati.- El emergente puertorriqueño Christian Colón remolcó la carrera decisiva al batear un sencillo con dos outs ante Seth Lugo, rompiendo el empate en el octavo inning y llevar a los Rojos de Cincinnati a la victoria por 3-2 ante los Mets de Nueva York.

Fue una dura derrota para Nueva York en la puja por los comodines de la Liga Nacional. Los Mets (80-74) se fueron de 6-0 con corredores en posición de anotar y quedaron cuatro juegos detrás de Milwaukee por el segundo wildcard de la Liga.

Con el juego empatado 2-2, Justin Wilson (4-2) concedió el boleto al cubano José Iglesias con un out en el octavo y el venezolano José Peraza dio un sencillo al derecho. Seth Lugo entró en relevó y ponchó al emergente Curt Casali, y luego Colón empalmó un curva por el medio.

Joel Kuhnel (1-0), quien debutó en Grandes Ligas el mes pasado, sacó el último out del octavo para su primera victoria.

El cubano Raisel Iglesias ponchó a Robinson Canó, Wilson Ramos y Michael Conforto en orden para su 34to salvado en 39 oportunidades.

Con 73-82, Cincinnati aseguró su primera campaña con menos de 90 derrotas desde 2014.



Azulejos 2, Yanquis 7

Nueva York.- Giancarlo Stanton bateó su primer jonrón tras perderse casi tres meses por lesiones, James Paxton ganó su décima apertura seguida y los Yanquis de Nueva York vencieron 7-2 a los Azulejos de Toronto.

El manager de Nueva York Aaron Boone fue expulsado por otra discusión con un umpire novato, y los Yanquis llegaron a las 101 victorias. Además, recibieron buenas noticias antes del primer lanzamiento cuando una resonancia magnética a la corva derecha de Gleyber Torres arrojó negativo.

Dos años después de liderar las Mayores con 59 jonrones para Miami, Stanton conectó apenas el segundo de esta campaña al abrir el sexto ante el relevista Brock Stewart. También aportó un doblete remolcador en el cuarto.

Stanton apenas ha disputado 12 juegos este año debido a dolencias en el bíceps, hombro, pantorrilla y la rodilla. Fue reemplazado en el séptimo para dosificarle.

Los campeones del Este de la Liga Americana iniciaron la jornada al frente de las Mayores con 294 jonrones.

Paxton (15-6) toleró una carrera al lanzar pelota de tres hits en seis episodios. El zurdo tiene efectividad de 2.25 durante su racha de victorias, la más prolongada de un pitcher de los Yanquis desde las 11 de Ron Guidry en 1979.

Los bateadores de Toronto se poncharon 15 veces, incluyendo los últimos cinco outs y 10 de los últimos 11.