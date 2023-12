Cara a cara

Un Miguel Román en busca de su nocaut número 50 y un Alexis Nahuel Torres envalentado y seguro de retirar del boxeo al ‘Mickey’, estuvieron por primera vez frente a frente durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer previa a la función que mañana montará la empresa Latin KO Promotions en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

También estuvieron la juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández, que se medirá a la argentina Paola Benavides, que no hizo acto de presencia, así como el sinaloense Jorge Lugo que ocupa el lugar del fronterizo Bryan Flores para medirse al japonés Riku Nagahama.

El primero en tomar la palabra fue el sudamericano Alexis Nahuel ‘El Terrible’ Torres, quien dejó en claro que viene con toda la actitud, todas las ganar y toda la fe de llevarse el triunfo a su casa.

“Hacerlo pasar vergüenza al Mickey acá delante de su gente, de todos los que lo bancan, esto es deporte, pero bueno, arriba vamos a brindar lo que la gente se merece, lo que la gente quiere. Yo creo que vengo con muchísimo nivel, vengo con mucho entrenamiento encima, con ganas de llevarme esta pelea y creo que así va a ser”, comentó Torres.

El peleador argentino de 26 años agregó que viene bien preparado y con mucha continuidad, pues esta será su cuarta pelea del presente año, además de que estaba programado para pelear el próximo sábado 16 en otra cartelera.

“Yo creo que Mickey está grande, así que anda con falta de continuidad, vamos a andar muy tranquilos, súper entrenado como siempre para que todo me salga espectacular, preparado para el show”.

La respuesta del juarense ‘Mickey’ Román no se hizo esperar y recordó que él está en búsqueda de su nocaut número 50, por lo que desde el campanazo inicial saldrá a buscar a Torres para tratar de hacerle daño.

“Ando buscando el nocaut 50, pero no se me da, pero ahorita por lo que estoy mirando mi rival viene muy agresivo, eh tranquilo. Ya el viernes vamos a dar lo mejor de mí, hice una buena preparación con jóvenes de 20 años, con jóvenes de 19, de todo tipo de edad, me siento como novato yo y vamos a mirar si gana la juventud o la experiencia, pero de antemano ‘Mickey’ Román va a buscar el nocaut”, dijo el juarense.

Al final, los dos peleadores coincidieron al señalar que no tienen reversa, por lo que todo el combate irán siempre para adelante, mientras que Chicho Torres, entrenador de Nahuel, fue más lejos al asegurar que van a retirar del boxeo al ‘Mickey’ Román.