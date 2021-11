Capitanes, el equipo de la CDMX que sueña con jugar en la NBA

Nueva York.- Los Capitanes de la Ciudad de México acababan de salir de un viaje en autobús de tres horas cuando se encontraron ante una audiencia curiosa en las afueras de Austin, Texas. Un grupo de niños con uniformes de kárate estiraron el cuello sobre una barrera en una instalación de atletismo y se preguntaron en voz alta si estaban mirando a "jugadores de baloncesto famosos".

Después de recorrer un camino sinuoso hacia su primera temporada en la G League, una liga de desarrollo para la NBA, los Capitanes se estaban preparando para una práctica vespertina y no tenían reparos en compartir un gimnasio con un bullicioso torneo de artes marciales.

Los Capitanes son una parte importante del empuje de la NBA hacia México, pero la doble reserva no fue un problema para ellos.

No después de perder la temporada pasada ante la pandemia de coronavirus, pero no a un equipo de luchadores (no particularmente famosos) que habían venido de América Latina y Estados Unidos para jugar baloncesto. Y no mientras recorren el país a través de un calendario abreviado de dos meses compuesto enteramente por partidos fuera de casa.

"Puede ser agotador", dijo Ramón Díaz, entrenador del equipo. "Es como si no tuvieras un hogar".

Debido a la pandemia, los Capitanes, por ahora, tienen su base en un complejo de apartamentos en Fort Worth, Texas, en lugar de en la Ciudad de México, y no tienen un estadio en casa. Ya están mirando hacia un futuro libre de una serie crónica de viajes en autobús.

La próxima temporada, salvo otra catástrofe global, jugarán un calendario completo de la G League con partidos en casa en la Ciudad de México en un experimento novedoso para la NBA, que continúa buscando formas de expandir su presencia internacional.

"Va a ser un gran negocio", dijo Fabián Jaimes, un delantero y uno de los dos jugadores mexicanos en la lista de 12 hombres. "De hecho, no puedo creerlo".

Ese día, los Capitanes se estaban preparando para un juego contra los Spurs de Austin. Mientras Díaz reunía a sus jugadores a su alrededor para el inicio de la práctica, Rodrigo Serratos, el presidente del equipo, dijo que los Capitanes tenían planes descomunales para México, incluida la creación de academias juveniles para ayudar a desarrollar el talento. Serratos ha estado acompañando al equipo en la carretera esta temporada para estudiar cómo otras franquicias producen sus juegos y se relacionan con los fanáticos.

Los Capitanes ya tienen una mascota: Juanjolote, una salamandra acuática de ojos abiertos basada en el axolotl, que es nativa del centro de México y es una especie en peligro crítico de extinción.

Serratos no se avergüenza de compartir sus sueños. Quiere que los Capitanes construyan una enorme base de fanáticos y se conviertan en una marca deportiva reconocida en América Latina. Quiere que ganen partidos y compitan por campeonatos. Y está, por supuesto, su mayor sueño de todos, uno compartido por los dueños del equipo: que los Capitanes se conviertan en una franquicia de la NBA.

"Por supuesto, será un gran desafío", dijo. "Pero me gustan los grandes desafíos".