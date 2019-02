Capitán indomable

Guadalajara, Jalisco.- “Manny, Manny” gritó el Estadio Panamericano en cada turno del Jugador Más Valioso de la temporada 2018-2019.

José Manuel Rodríguez conquistó por segundo año consecutivo el premio al JMV de la Liga Mexicana del Pacífico, sumando uno más a su colección y colocándose a tres del legendario Héctor Espino.

“Me siento contento, orgulloso, un tremendo apoyo de mi familia, de mi organización, de mis compañeros y la verdad es algo muy bonito”, dijo el segunda base.

“Incomparable el señor (Espino) con seis títulos de MVP y todos los premios de bateo que tiene, es un gran orgullo tanto para mí como para mi familia, mis papás sobre todo que lo vieron jugar”.

La tercia de premios la consiguió jugando con los Charros; en su primer año con Jalisco, en la 2014-2015, obtuvo el galardón por 48 carreras producidas y 10 cuadrangulares.

En la 2017-2018, alcanzó el segundo y produjo 58 carreras con un promedio de .371 en bateo.

Esta campaña colaboró con 52 rayitas, 13 jonrones y tuvo un promedio de .313 AVG.

Miguel Sotelo y Espino son los otros peloteros que han conseguido en años consecutivos su distinción como JMV.

Sotelo en las temporadas 1960-61 y 1961-62 lo logró con los Naranjeros de Hermosillo, mientras Espino, con la misma novena, lo alcanzó en la 1962-63 y 1963-64.

Sin duda, la ausencia de Manny en la Serie del Caribe debido a una lesión mermará el poder de los Charros, que tendrán a su capitán en Panamá para alentarlos en cada partido.



Aún no hay rotación definida

A menos de una semana de tener sus debut en la Serie del Caribe 2019, los Charros de Jalisco, equipo que representará a México en Panamá, aún no define la rotación de su pitcheo debido a que muchos de sus peloteros todavía no reportan con la novena.

“No han llegado la mayoría de los refuerzos por cuestiones de logística, de que algunos tenían que dejar sus carros a sus ciudades, a sus familias, entonces ahorita yo pienso, sinceramente, que al único que tenemos contemplado es Orlando Lara”, expresó Roberto Vizcarra, manager de los Charros de Jalisco.