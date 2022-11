Capitán de Arabia Saudita no jugará contra México por lesión

Next

Next

Doha.- Arabia Saudita perdió a su capitán Salman Al Faraj, de cara al crucial duelo contra la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar.





El jugador abandonó ya la concentración para enfocarse en su recuperación luego de una lesión en su debut, en aquel juego contra Argentina. Quedaron justificadas las lágrimas que derramó al irse de la cancha, porque ya presentía que sería su adiós del torneo debido a un esguince de rodilla.





"Hervé Renard le ha dado al capitán Salman Al Faraj el permiso para abandonar la concentración de los Halcones Verdes después del diagnóstico médico de que no estará disponible más para jugar por el resto de la Copa del Mundo", informó el próximo rival de México.





Arabia Saudita tiene 3 puntos y para asegurar la clasificación le basta un triunfo contra la Selección Mexicana, toda vez que Polonia (4 unidades) y Argentina (3) se quitarán puntos entre ellos.





No obstante, el equipo árabe ya no tendrá en el vestidor el apoyo de su capitán, como tampoco México por ahora debido a la lesión de Andrés Guardado, sobre el cual aún no hay un reporte médico.