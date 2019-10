Cantan Cardenales

Atlanta—El dominicano Marcell Ozuna y Kolten Wong batearon dobletes de dos carreras en el noveno inning y los Cardenales de San Luis se sobrepusieron a una mala labor defensiva para alargar la sequía de Atlanta en postemporada, aferrándose a un triunfo ayer 7-6 sobre los Bravos en el primer juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Cardenales, de regreso en playoffs por primera vez desde 2015, se colocaron en desventaja 3-1 debido a las pifias de una defensiva generalmente confiable.

Pero Paul Goldschmidt se voló la barda en el octavo inning para dar inicio a un ataque de dos anotaciones que empató la pizarra 3-3. En el noveno, los Cardenales ampliaron el margen ante el cerrador de los Bravos Mark Melancon.

Dexter Fowler y Tommy Edman pegaron sencillos antes de que Goldschmidt negociara base por bolas en cuatro lanzamientos para llenar las bases sin out. Melancon le pasó dos strikes a Ozuna, pero el dominicano conectó un batazo apenas dentro de la línea de tercera base para poner a San Luis al frente por primera ocasión.

Wong puso fin a la actuación de Melancon con otro doblete de dos carreras, en esta ocasión por el lado de jardín derecho.

Los Bravos no se fueron en silencio en la parte baja del noveno capítulo.

El venezolano Ronald Acuña Jr. sacudió un cuadrangular de dos carreras ante Carlos Martínez y Freddie Freeman añadió un jonrón solitario. Pero el dominicano retiró los últimos dos outs para colgarse el triunfo y poner a los Cardenales en ventaja en la serie al mejor de cinco partidos antes del segundo duelo de hoy. Jack Flaherty subirá a la loma por los Cardenales en contra de Mike Foltynewicz.

Es una situación familiar para los Bravos, que han perdido nueve series de playoffs en fila y están a una más de empatar la marca negativa de los Cachorros de Chicago de 10 series perdidas de manera consecutiva en postemporada.

Atlanta no avanza a la siguiente fase en playoffs desde 2001 y ni siquiera ha tenido ventaja desde que se fue al frente 2-1 en la Serie Divisional de 2002 ante San Francisco. Los Gigantes ganaron los dos partidos siguientes.

Por los Cardenales, los dominicanos Marcell Ozuna de 4-2 con dos impulsadas y una anotada; Carlos Martínez de 1-0. El puertorriqueño Yadier Molina de 4-0. El venezolano José Martínez de 1-0. El cubano Randy Arozarena de 1-0.

Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña de 4-3 con dos impulsadas y una anotada; Francisco Cervelli de 2-0; Rafael Ortega de 1-0. El cubano Adeiny Hechavarría de 1-0.