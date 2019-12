Canjean Indios a Kluber con los Rangers

Cleveland.- Corey Kluber siempre predicó con el ejemplo y la excelencia en Cleveland. Ahora, los Rangers de Texas esperan que pueda hacer lo mismo para ellos.

Los Indios canjearon al dos veces ganador del Premio Cy Young y su estrella indiscutible de las últimas seis temporadas, a los Rangers, en un acuerdo que podría repercutir drásticamente en ambos equipos.

A cambio del pitcher de 33 años, Cleveland recibió al jardinero Delino DeShields y al prospecto Emmanuel Clase, un lanzador dominicano de 21 años con enorme potencial.

El presidente de los Indios, Chris Antonetti, dijo que había recibido llamadas de numerosos equipos interesados en Kluber.

Sin embargo, la oferta de Texas habría sido la más sensata para Cleveland, al incluir a peloteros que podían tener un impacto inmediato “y ayudarnos a ser un mejor equipo en 2020”, consideró Antonetti.

Pero no fue fácil la negociación por el estoico y constante Kluber.

Desde 2010, cuando los Indios lo adquirieron mediante un trueque con San Diego, Kluber ha sido uno de los lanzadores más dominantes de las Mayores. En 2014, terminó con foja de 18-9 y conquistó su primer Cy Young. Obtuvo su segundo en 2017, cuando registró marca de 18-4 y lideró la Liga Americana con una efectividad de 2.25.

Pero su futuro con los Indios se tornó cada vez más incierto la temporada pasada cuando el club logró mantenerse en la contienda para llegar a la postemporada hasta fines de septiembre, pese a no haber contado con él desde el 1 de mayo.

Kluber se fracturó el antebrazo derecho cuando fue golpeado por un batazo de línea durante una apertura en Miami y no pudo regresar. Estuvo cerca de volver a la alineación de los Indios, pero sufrió una lesión en el oblicuo durante una aparición en las Menores como parte de su rehabilitación y ello puso fin a sus esperanzas de reincorporarse al roster de Cleveland.

El gerente general de los Rangers, Jon Daniels, comentó que el tiempo perdido por Kluber la campaña anterior podría resultar positivo, al darle descanso tras todos los innings que laboró en temporadas previas.

“El comienzo de la temporada pasada no iba a ser como él estaba acostumbrado a lanzar, y creo que el tiempo de pausa le da algo de tiempo para comenzar de cero, con el cuerpo recuperado”, indicó Daniels. “Él siente que está en un buen momento”.

Los Indios ejercieron su opción de extensión de contrato de 17.5 millones de dólares para 2020 inmediatamente después del término de la campaña pasada. Su acuerdo incluye una opción de equipo por 18 millones de dólares para 2021.