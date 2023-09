‘Canelo’, en modo bestia

Ciudad de México.- Va a cumplir 18 años en el boxeo profesional, pero Saúl ‘Canelo’ Álvarez afirma que se sigue sintiendo joven… es más, anda como una ‘bestia’.

Álvarez está motivado a sus 33 años de edad. Regresó a la montaña después de mucho tiempo de no entrenar a esa altura, y es que quiere llegar en perfectas condiciones al combate que sostendrá el 30 de septiembre ante Jermell Charlo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Y lo que menos pasa por la cabeza del tapatío en este momento es irse del boxeo.

“Me sigo sintiendo joven y en plenitud. Nunca me pongo a pensar en el final de mi carrera. Simplemente entreno y peleo año tras año. Todavía me siento a mi mejor nivel”, expresó el nacional en su campamento en Nevada. “Me gusta estar en Lake Tahoe, ya que me permite estar totalmente enfocado. Somos solamente yo y mi equipo, concentrados en la pelea. Me hace sentir preparado para ella”.

‘Canelo’ reveló hace semanas que sabe que no se vio al 100 por ciento en sus últimas dos peleas, con todo y que las ganó: en la tercera ante Gennady Golovkin y en mayo pasado en Guadalajara, ante John Ryder.

“No sé como me vea, pero me siento bien y pienso en uno de los mejores momentos que he tenido, estoy contento de estar disponible para entrenar al cien por ciento con mi mano izquierda (que se había lesionado). Me siento al cien por ciento, como una bestia”, añadió el campeón indiscutido de peso supermediano, quien enfrentará al monarca absoluto de peso superwelter.

“Este tipo de peleas me motivan. Me gusta ser subestimado. Es lo que me entusiasma para esta pelea”, añadió.

Frente a frente

Saúl Álvarez Jermell Charlo

33 años Edad 33 años

1.73 m Estatura 1.80 m

179 cm Alcance 185 cm

76 kg Peso 72 kg

Guadalajara Lug. de nac.: Lafayette

59-2-2 Marca 35-1-1

Fecha: 30 de septiembre

Sede: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada