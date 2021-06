Canelo Álvarez compra cuadro que pintó joven para pagar sus estudios

Nicole es una joven pintora autodidacta de 17 años que en redes sociales figura como nicki__arte. Esta semana se volvió viral al llamar la atención del campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien accedió a comprarle una pintura, con su imagen muy realista, para que la adolescente cumpla su sueño de estudiar artes en la Ciudad de México.

Todo comenzó una madrugada cuando la joven hermosillense hizo un cartelón y decidió salir a la calle para mostrar sus cuadros con el propósito de ganar el dinero que necesita para financiar su viaje de estudios a la capital del país.

"Bosquejé al Canelo en un cuaderno chiquito y le puse un fondo para que él llamara la atención, como es un gran campeón mexicano, decidi poner la bandera representando a nuestro país; empecé a pintar porque gracias a Dios tengo mucha imaginación y me gusta imaginar lo que quiero pintar, poquito a poquito fui desarrollando esa habilidad”, aseguró @nicki__arte.

Esta comenzó a pintar poco antes de la pandemia para comprar los materiales necesarios. Se gasta cada peso de su beca Benito Juárez en pinceles, pinturas, lienzos y demás utensilios.

"Ocupo dinero para irme a estudiar a la Ciudad de México, pararme en el boulevard Colosio a las tres de la mañana lo decidí, hice el cartel yo sola sin decirle nada a mi familia, al día siguiente le dije a mi mamá que iba irme a la calle, ella me dijo que no, ¿que cómo?, pero le dije que sí súper segura, le dije a mi hermano que me ayudara a tomar la foto y a la hora tuve muchas respuestas, comentarios, like y compartidas, no lo podía creer, pensé que solo mi familia y amigos me iban apoyar, pero no”, agregó.

La historia de Nicole llegó hasta el “Canelo” Álvarez quien accedió a comprar la obra, haciendo una oferta importante que servirá para que la joven artista hermosillense pague sus estudios en una escuela de arte en la Ciudad de México.