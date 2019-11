Canadá, en semis de Copa Davis; Argentina y Serbia a cuartos

Madrid.- Canadá ganó el encuentro decisivo de dobles para imponerse ayer 2-1 sobre Australia y anclar en semifinales de la Copa Davis.

Vasek Pospisil y Denis Shapovalov derrotaron 6-4, 6-4 a John Peters y Jordan Thompson para que el equipo canadiense lograra el primer triunfo en su historia ante Australia.

Sorpresivamente, Nick Kyrgios no formó parte del equipo australiano, y se limitó a alentar desde un costado de la cancha, debido a una lesión clavicular sufrida el miércoles.

“Realmente no teníamos opción”, dijo el capitán de Australia, Lleyton Hewitt. “Él no podía jugar. Así nos han tocado las cartas”.

Kyrgios, 30mo del escalafón mundial, había ganado sus dos duelos en la fase de grupos, sin perder un solo set. Fue sustituido por John Millman, 48vo del ranking, quien no había jugado antes en Madrid.

“Yo esperaba que Nick jugara. Estuvimos sorprendidos”, dijo Pospisil. “Luego simplemente traté de digerirlo por cinco minutos y volví a preparar mis raquetas. Y evidentemente comencé a cambiar mi mentalidad sobre cómo iba a jugar el partido, porque son dos jugadores diferentes, polos opuestos”.

Millman cayó ayer en el primer partido de individuales ante Pospisil, por 7-6 (6), 6-4. Sin embargo, Alex de Miñaur igualó la serie por Australia al imponerse 3-6, 6-3, 7-5 sobre Shapovalov, en una batalla entre tenistas de 20 años en la ‘Caja Mágica’ de la capital española.

Previamente, Shapovalov y De Miñaur habían chocado en la final juvenil de la Copa Davis de 2015 y en el duelo por el título juvenil de Wimbledon en 2016.

En nueve series previas ante Australia, Canadá sólo había ganado un partido.

Durante esta misma semana, los canadienses cortaron una racha de 15 eliminaciones consecutivas frente a Estados Unidos, un equipo al que jamás habían vencido en la Davis.

En semifinales, Canadá chocará con Serbia o Rusia, que disputarán su duelo de cuartos hoy por la mañana.

Más temprano, Novak Djokovic instaló a Serbia en los cuartos de final de la Copa Davis al conseguir la victoria que dejó fuera a Francia.

Pese a darle descanso a Andy Murray, Gran Bretaña también avanzó tras derrotar 2-1 a Kazajistán y enfrentará a Alemania. Argentina escoltó a los alemanes en el Grupo C y se medirá contra Rafael Nadal y el anfitrión España.

Djokovic dio cuenta 6-3, 6-3 de Benoit Paire para certificar el triunfo de los serbios ante Francia. Filip Krajinovic abrió la serie con un triunfo 7-5, 7-6 (5) sobre Jo-Wilfried Tsonga. Francia rescató un punto cuando Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut vencieron a Viktor Troicki y Janko Tipsarevic por 6-4, 6-4 en dobles.

Djokovic quebró una vez en el primer set y dos veces en el segundo para su 14ta victoria seguida en partidos de individuales por la Davis.

“Fueron quiebres cruciales en momentos oportunos de ambos sets”, dijo Djokovic. “No es fácil jugar contra Benoit, es un jugador muy talentoso, muy impredecible”.

Serbia ganó su grupo al arrasar cada set de sus duelos de sencillos.