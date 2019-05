Camina a Nápoles

Aunque tiene la marca para Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial de Atletismo la marchista ojinaguense Alegna González optó por competir en la Universiada Mundial a celebrarse este próximo verano, en Nápoles.

“La decisión de mi coach Ignacio Zamudio y mía fue de no asistir a los Juegos Panamericanos ni Mundial de Atletismo este año pese a contar con la marca, la intención es seguir preparándonos, no cansarnos y llegar en óptimas condiciones para los compromisos del próximo año”, declaró en torno a sus planes en la pista para este año.

Alegna representó al Estado de México en la pasada Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de Atletismo efectuada en la capital del estado a inicios de mes, dijo sentirse muy orgullosa de ser chihuahuense pero aseguró que representar al Estado de México es la mejor decisión que ha tomado en su carrera deportiva.

“Desde hace tres años el Estado de México me abrió sus puertas y hoy en día he recibido apoyo total por lo que estoy muy agradecida y nada arrepentida de la decisión tomada y lo más importante es que seguiré representándolos aunque siempre estaré consciente que nací en Ojinaga, Chihuahua”, subrayó.

La chihuahuense de 20 años y 1.63 metros fue ganadora del Premio Nacional del Deporte 2018 tras conseguir ese año el Campeonato Mundial Juvenil Sub-20 de marcha en Tempere, Finlandia y en lo que va de este año logró oros en la Universiada Nacional de Campeche y Olimpiada Nacional en Chihuahua. En esta última justa estableció récord del evento.

“Ya tengo la marca para Juegos Olímpicos de ‘Tokio 2020’ y sólo esperaremos qué criterios de selección tomará la Federación Mexicana, siento que estaré chica de edad con apenas 21 años y necesitaré madurez y experiencia pero en la siguiente cita de ‘París 2024’ ahí ya estaremos pensando en una medalla para México”, afirmó la atleta en su visita a esta capital.

De su posible retorno a Chihuahua en tres semanas cuando se desarrolle el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza, Alegna dijo que no ha platicado con su coach si vale le pena competir por lo corto de tiempo y si traería un beneficio asistir o de plano concentrarse para la Universiada de julio próximo en Europa.