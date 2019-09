Cambio de guardia

Uno es el mariscal más galardonado en la historia de la Liga, protagonista de nueve Super Bowls y poseedor de seis anillos de campeón. Sinónimo de éxito y consistencia.

El otro es uno de los pasadores más productivos que haya visto la NFL en sus primeros 100 años de vida, líder histórico en yardas aéreas y pases completos y con el récord de pases de touchdown a su alcance este mismo año. Sus virtudes principales: precisión y eficiencia.

Ambos, Tom Brady y Drew Brees –por si había alguna duda–, comparten una longevidad y salud envidiables y los mismos objetivos a pesar de circular del lado equivocado de los 40 años de edad: permanecer en la cima de la posición mientras repelen a una nueva generación de supuestos sucesores.

Obviamente, saben cómo hacerlo. Vamos, lo han hecho durante buena parte de dos décadas.

Pero la misión parece hercúlea este año. Después de todo, la generación que va tras sus lugares como parámetro de éxito en la posición incluye al actual JMV de la NFL, Patrick Mahomes, y a un Baker Mayfield con tal exceso de confianza y talento que tiene a los Cafés de Cleveland en la conversación por los playoffs.

“Creo que al tipo que veo como un espectacular mariscal, porque fui su coach en el Pro Bowl el año pasado, es Patrick Mahomes”, dijo recientemente Jim Kelly, miembro del Salón de la Fama. “Actualmente, pondría a Patrick Mahomes por encima de cualquiera en la NFL porque a mí me parece un quarterback muy especial”.

Mahomes viene de una campaña con 50 pases de touchdown, más el pase a la final de la Conferencia Americana, todo en su primera temporada.

Brees nunca ha ganado el premio MVP ni tiene una temporada de 50 envíos de touchdown. Lo que sí tiene, y comparte con Brady, es una consistencia que a Mahomes, y obviamente también a Mayfield, les falta demostrar. El mariscal de campo de los Santos vio en peligro su carrera después de una horrenda y extraña lesión del hombro derecho en el último juego de la temporada 2005. Brady se ausentó prácticamente toda la campaña 2008 después de una ruptura de ligamentos en la rodilla en el primer partido. Entre los dos acumulan 23 temporadas, cuatro Super Bowls, tres designaciones All-Pro y 21 Pro Bowls.

“Siento que tengo a la persona correcta de mi lado, así que recibo la mejor información sobre cómo prolongar mi carrera lo más posible”, dijo Brees. “La mayoría de los jugadores retirados con los que he hablado, en particular los quarterbacks, parecen coincidir en jugar el mayor tiempo posible y disfrutar lo más que se pueda”.

Nada mal para un par de cuarentones que han aprendido a vivir con la presión que viene de la mano del éxito. Esas lecciones solo se obtienen con los años. Aunque un poco de confianza no estorba.

“Existen muchas expectativas a su alrededor, y tiene cierta actitud”, comentó Rich Gannon, un exmriscal que ahora se desempeña como comentarista sobre Mayfield. “Sólo quiero ver qué tanto puede mejor y qué tanto puede mejorar su equipo”.

Mostrar progreso en su segundo año en la Liga, y su segundo sistema ofensivo, sería un paso en la dirección correcta para Mayfield, quien impuso un récord de la NFL para novatos con 27 pases de touchdown. Para Mahomes, el progreso sólo podría reflejarse con un Super Bowl después de quedarse a menos de un minuto de conseguirlo la campaña anterior.

En tanto en 2018, Brady ganó su sexto título y Brees rompió su propio récord al completar 74.4% de sus envíos y llevó a los Santos a una controversial antesala del Super Bowl. Y aún cuentan con el hambre, la salud y el talento suficientes para mantener a la nueva generación a la sombra.

¿Por cuánto tiempo? Probablemente no mucho.