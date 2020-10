Cambio de ambición

Cortesía

La ilusión y las ganas de subir al podio en Tokio 2020 para el marchista Julio César Salazar se han incrementado luego de que Raúl González se convirtiera en nuevo entrenador del atleta de 25 años, algo que ha impactado de forma positiva en la mentalidad de Salazar.

Pero antes, el marchista chihuahuense debe ratificar su marca para poder asistir a Tokio 2020, que es de 1:21:00 horas.

Salazar estaba trabajando bajo las órdenes del entrenador cubano Rigoberto Medina, pero las condiciones no eran las mejores, ya que el antillano daba las indicaciones a la distancia y Julio debía seguirlas, y además con poca certidumbre.

En semanas pasadas el marchista, quien finalizó en el lugar 56 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, decidió cambiar de entrenador y ahora está bajo las órdenes del doble medallista olímpico Raúl González.

“Lo que más me llamó la atención cuando platiqué con él, fue que me dijo que si yo me sentía capaz de ganar una medalla, de ir por esos tiempos; por eso decidí unirme a su equipo”, dijo.

Julio tenía ya la marca olímpica, gracias a su registro de una hora, 20 minutos y 57 segundos, conseguido en La Coruña, España, en junio del 2019; sin embargo, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo decidió que tal marca debe ser ratificada.

“No queremos sólo ratificar esa marca”, indicó Salazar. “Ésa es otra de las cosas que me dijo el profe Raúl, vamos a ir por una marca abajo del 1:20 (horas), porque así es como podremos tener oportunidad de una medalla. Él me ve con posibilidades de hacerlo y es otra razón de por qué estoy con él, por esa ambición”.

Mientras que anteriormente Julio estaba entrenando aquí en Chihuahua, ahora está en Ciudad de México, con el equipo de González, y además tiene mejores condiciones para su acondicionamiento físico.

“A pesar de la pandemia, aquí hay algunas instalaciones que están habilitadas para deportistas, así que podemos entrenar; además hay lugares a los que podemos ir para entrenar altura y distancia”, aseveró.

“Estos días los entrenamientos han sido muy fuertes, y me han agotado, pero estoy motivado”, agrega.

Por el momento, al no haber un calendario exacto para los eventos de la temporada que iniciará en diciembre, Salazar, González y el equipo aún no saben cuáles serán sus próximas competencias, pero esperan que en marzo ya tengan al menos dos caminatas oficiales realizadas.