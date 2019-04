Cambian el ‘chip’

“Hay que cambiar el chip”, señaló Gabriel Caballero, director técnico de los Bravos del FC Juárez, de cara al partido de mañana contra los Pumas de la UNAM en las semifinales de la Copa MX y para el cual tienen que dejar en el olvido el mal paso que llevan en la Liga, en la que están casi con los dos pies fuera de la Liguilla.

“Haciendo los ajustes y los análisis correspondientes y pensar ahora solamente en el partido del miércoles, un partido que es importante para nosotros, para la institución, para la ciudad, que va a ser muy visto y que hay que dejar la buena impresión que hemos dejado en toda esta Copa”, agregó el técnico argentino.

-¿Cómo vive Caballero el momento que pasan en la Liga y que es muy opuesto al del torneo pasado?

“Sí, a veces para uno es difícil poder explicarlo, porque si me dices que juega mal, si me dices que no tienes equipo, que no superamos a los rivales. En la Liga ha sido algo extraordinariamente diferente, no hemos podido hacer goles, un torneo donde hemos metido solamente ocho goles nunca me había pasado en mi vida, entonces opciones hay y no hemos estado atinados, el arco se nos ha hecho mucho más chico de lo que creemos que tiene que ser, entonces hemos sufrido en ese sentido porque a los rivales los dominamos, les llegamos por todos lados y después, una o dos veces que te llegan te hacen el gol, entonces si, sí, nos ha dolido, nos ha costado y la presión, la angustia y el estrés de esa situación a veces pasa factura”, respondió Caballero.

-¿Un triunfo contra Pumas sería inyección de ánimo?

“Si, hay que buscarlo, el ánimo es uno de los motivos fundamentales del momento. El futbol si bien es multifactorial, la parte emocional tiene mucho que ver, entonces esperemos que nos ayude un buen resultado el miércoles para enfrentar los dos partidos que quedan, que mientras haya posibilidades lo vamos a seguir buscando”.

Por su parte, el defensa argentino Eder Borelli, dijo que para que no les afecte en la Copa el momento que pasan en la Liga, ellos como jugadores se mentalizan en saber que el partido más importante es el que tienen en puerta.

“Creo que el que es jugador y el que ha estado en planteles y demás, sabe que el partido que viene es el más importante y para nosotros hoy en día es lo que le puede dar una alegría a la ciudad, entonces creo que lo tenemos que afrontar por ahí. Las cosas en el torneo quizá no han salido como hubiésemos querido, todavía matemáticamente la chance está y vamos a ir por esa, pero para afrontar el partido el miércoles hay que pensar en nuestra ciudad, en nuestro equipo, en nuestra institución y qué mejor que darle una final acá en casa a nuestra ciudad”, declaró Borelli.

Ayer durante el entrenamiento, el que tuvo una vez más participación con el resto del equipo fue el mediocampista Manuel Viniegra, que sale de una lesión que lo ha tenido casi durante medio año en algodones y que comentó que la recuperación va tal y como se pensó.

“La verdad que bastante bien, desde que iniciamos el proceso desde la cirugía y todo lo que ha sido después de eso lo hemos llevado al pie de la letra y gracias a Dios no ha habido ningún inconveniente”.

-¿Qué sientes de entrenar una vez más con tus compañeros?

“Es muy diferente, porque ya anímica y mentalmente estar en la cancha y luego con tus compañeros, que en este grupo es maravilloso, es muy diferente, eso me va a ayudar a recuperarme todavía más rápido y de mejor manera”.