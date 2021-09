Cambian de fecha el Mazatlán vs Bravas

El partido que las Bravas de Juárez sostendrían mañana ante Mazatlán como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, cambió de fecha y se jugará este sábado a las 9:00 de la mañana en sede por definir, anunció la directiva de la oncena fronteriza.

Las juarenses estaban programadas para enfrentar al equipo del puerto este viernes a partir de las 7:00 pm en el Estadio Mazatlán, pero debido al mal clima que se vive en aquella zona del país se decidió hacer el cambio de fecha.

Los dos equipos llegan a su compromiso de esta jornada después de haber perdido en la fecha anterior. Las Bravas recibieron el lunes a León en el Estadio Benito Juárez y perdieron 2-0, mientras que las mazatlecas fueron a Guadalajara para medirse a las Chivas y también fueron derrotadas 2-0.

El duelo, además, será entre los dos únicos equipos que todavía no saben lo que es ganar, ambos con marca de un empate y seis derrotas para un punto, Juárez en el lugar 17 con diferencia de goleo de -13 y Mazatlán en el sitio 18 con -16.

Ante los malos resultados de las Bravas, la entrenadora tapatía Ana Cristina González declaró que no ha tenido pláticas con la directiva al respecto, pero dijo estar abierta escucharlos.

“No, todavía no llegamos a hablarlo, yo creo que pues yo estoy abierta a escuchar siempre lo que diga la directiva, ahorita pues sé que pueden venir decisiones que… bueno, no sabemos si vamos a seguir, si no vamos a seguir, o sea, nosotros estamos firmes y convencidos de que esto puede seguir avanzando, pero pues yo creo que en estos días nos vamos a sentar y vamos a ver qué va a pasas con esto.”

Por otra parte, el departamento de prensa del FC Juárez Femenil dio a conocer que la jugadora Ericka Soto estará fuera de acción durante tres semanas debido a la lesión que sufrió el lunes pasado en el partido contra León y que la obligó a salir al minuto 20 del primer tiempo.

“Después de realizar los estudios correspondientes por parte del área de servicios médicos, se diagnosticó una lesión en M. Isquiotibiales”, señala el reporte médico difundido por las Bravas en relación a Soto.