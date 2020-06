Cambia preparación

Marco Tapia / El Diario

Con el cambio a color naranja en el semáforo epidemiológico en Ciudad Juárez, la pugilista fronteriza Diana ‘La Bonita’ Fernández, quien se ha mantenido en constante entrenamiento en casa, dará un paso importante en su preparación, ya que podrá practicar al aire libre y saldrá a correr, parte fundamental en su actividad profesional.

“Con el cambio comenzaré a correr en cerro, en pista, aquí en el bordo. Todo este tiempo me he mantenido entrenando en casa, estaba corriendo en caminadora y los sparrings los he hecho con mi hermana. Con este cambio de color es una buena señal de que estamos avanzando”, comentó la boxeadora juarense.

Diana no ha desatendido el entrenamiento, ya que tiene la firme intención de consolidarse como la retadora número uno al título mundial supermosca.

“Me gustaría una nueva oportunidad por el título del mundo, en mi división, aunque si la oportunidad se da en algún otro peso también estoy preparada. Estoy en el mejor momento de mi carrera y sé que para lograrlo tengo que vencer a las mejores y estoy lista para enfrentarlas. Mi momento de ser campeona es ahora”, aseguró la boxeadora fronteriza.

Diana, de 25 años, realiza sus entrenamientos asesorada a distancia por el profesor Rubén Lira y su preparador físico Aurelio Gutiérrez, quienes pese a la cuarentena tienen planes de trabajo para sus peleadores y se preocupan por supervisar sus avances, además de llevar un estricto control sobre su dieta y peso.

‘La Bonita’, peleadora exclusiva de Promociones del Pueblo, aseguró que bajo la batuta de Lira se ha convertido en una boxeadora más completa.

Actualmente ostenta una marca de 22 triunfos, cuatro de ellos antes de la vía del nocaut y tres reveses, continúa con sus entrenamientos en parajes a las afueras de Ciudad Juárez, donde puede realizar sus kilométricas carreras y el trabajo físico ordenado en su rutina sin riesgo alguno.

‘La Bonita’, dueña del campeonato Latino de las 115 libras, afirmó que su mayor deseo es presentarse lo más pronto posible en el cuadrilátero, hacer frente a las mejores del mundo en la categoría y pensar en retar a la campeona del mundo.

Debido a la pandemia no ha peleado en este 2020, pero en 2019, con cuatro peleas, la boxeadora juarense se consolidó como una de las estelares de su empresa promotora.

El año pasado Diana consiguió afianzarse en la parte alta de la escala supermosca, donde se ubica como la número uno en los rankings del Consejo Mundial de Boxeo.