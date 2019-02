Cambia el chip

Charlotte, Carolina del Norte.- Dwyane Wade se mantiene firme en que al final de esta temporada será el momento perfecto para que él se despida del basquetbol.

Pero el basquetbol pasó el fin de semana en total desacuerdo con él. La última participación de Wade en el All-Star como jugador quedó completa, un viaje de cuatro días en el que hubo testimoniales, celebraciones, momentos con su familia, incontables fotos y charlas con algunos miembros de la realeza del basquetbol, y un último buen pase dirigido a LeBron James para cerrar con broche de oro. Anotó siete puntos en su último Juego de Estrellas de la NBA, ayudando al Equipo LeBron a conseguir una victoria de 178-164 sobre el Equipo Giannis.

“Si uno pudiera despertar y decir, ‘Así es como quiero que sea mi día perfecto, así es como quiero que sea mi perfecto fin de semana del All-Star’, entonces esta fue la ocasión para mí”, según dijo Wade a la Associated Press. “Esto fue exactamente lo que imaginé, lo que quería cuando supe que tenía esta oportunidad. Y ha sido mucho más de lo que creí que sería”.

El puntaje y las estadísticas del fin de semana quedarán en el olvido.

Pero no los momentos, al menos no por mucho tiempo, y con 26 partidos restantes en la temporada del Heat, la NBA aún no está lista para decir adiós.

“Él ha sido uno de los jugadores que se han convertido en líderes en nuestra Liga, un embajador a nivel mundial al igual que un campeón”, dijo el presidente de los Lakers de Los Angeles, Magic Johnson, uno de muchos que elogió a Wade en una cena para dar comienzo al fin de semana. “D-Wade aceptó ser la imagen de la Liga desde hace mucho tiempo… y creo que a la Liga le ha ido muy bien con él en esta temporada, con todas las arenas honrándolo, pero también lo vamos a echar de menos”.

Así que este fin de semana fue sobre el pasado, el presente y el futuro. Unas horas después de aterrizar en Charlotte, Wade pensaba que iba a cenar con su familia y algunos amigos cercanos. Cuando arribó con su esposa Gabrielle Union y su nueva hija Kaavia James, pronto se dio cuenta que había sido engañado por su círculo de amistades –y la cena para unos cuantos se convirtió en una cena para cientos.

Resultó ser una fiesta que duró hasta cinco horas, repleta de personalidades que caminaron por la alfombra roja, con él sentado en un trono y simultáneamente bebiendo de dos copas de vino a la vez, hubo risas, lágrimas y todo terminó con karaoke –una de sus obsesiones fuera de la cancha. Entre los expositores estuvieron Caron Butler, Donovan Mitchell, Isiah Thomas, Tim Hardaway, sus padres Jolinda Wade y Dwyane Wade Padre, Charles Barkley, Chris Paul, Carmelo Anthony y el presidente del Heat Pat Riley.

Todos contaron diferentes historias con el mismo tema: Wade ha significado mucho para tantos y por mucho tiempo.

“Nadie –y cuando digo nadie, me refiero a que nadie– ha hecho las cosas a un nivel profesional, salido de Chicago, en el escenario de basquetbol, mejor que Dwyane Wade”, dijo Thomas, quien al igual que Wade es originario de Chicago.

El discurso de Riley fue el más largo de todos, duró casi 20 minutos, y cuando terminó intentó acallar el tema de Wade “Un último baile” para su temporada final haciendo que la canción de Donna Summer “Last Dance” sonara en las bocinas del salón, donde los juerguistas cenaban filete miñón y róbalo.